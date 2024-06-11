إنقاذ حياة حاج صيني ستيني من اضطراب نبضات القلب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

في خطوة طبية رائدة، نجح فريق طبي بمركز صحة القلب في مدينة الملك عبد الله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة حاج صيني يبلغ من العمر 69 عامًا عبر زرع جهاز تنظيم ضربات القلب بدون أسلاك، الذي يعد من أحدث الابتكارات في هذا المجال حجماً وفعالية.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن المريض شعر بدوخة شديدة نتيجة لاضطراب نظم القلب البطيء، مما استدعى إحالته من مستشفى أجياد إلى مركز القلب بمدينة الملك عبد الله الطبية، وبعد تقييم حالته بشكل دقيق، تقرر زرع جهاز تنظيم ضربات القلب بأحدث تقنية متاحة.

وأضاف، يمتاز هذا الجهاز بأنه أصغر وأحدث جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم، حيث يزن فقط 2.8 جرام ويشبه الكبسولة الصغيرة، ما يجعله مميزًا هو عدم الحاجة لإجراء جراحة تقليدية، وبالتالي لا توجد شقوق أو ندبات على الصدر، كما أنه لا يتطلب تدخلًا في الأسلاك والخيوط أو صنع جيب داخل الجسم.

وأبان التجمع الصحي، أن عملية الجراحة تمت بنجاح بفضل من الله، والمريض الآن تحت الملاحظة الدقيقة في قسم العناية المركزة للقلب، وهو بصحة جيدة ولله الحمد ويتماثل للشفاء، حيث يعكس هذا الإنجاز التزام مدينة الملك عبد الله الطبية بتقديم أحدث التقنيات العلاجية وأكثرها تطورًا وذات تكلفة عالية وتقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين مجاناً للمرضى من ضيوف الرحمن، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمرضى وتقديم رعاية صحية متقدمة للحجاج والزوار.

يذكر أن هذا الجهاز المنقذ للحياة يعد إضافة قيمة إلى ترسانة الإمكانات المتوفرة في مدينة الملك عبدالله الطبية، مما يعزز مكانتها كمركز طبي رائد في تقديم الرعاية الصحية الشاملة التخصصية والمتطورة على مستوى المملكة.

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