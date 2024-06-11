زراعة أصغر منظِّم لضربات القلب بالعالم لحاجّ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نجح فريق طبي بمركز صحة القلب في مدينة الملك عبد الله الطبية، التابع لتجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة حاج صيني يبلغ من العمر 69 عامًا عبر زرع جهاز تنظيم ضربات القلب بدون أسلاك، والذي يُعد من أحدث الابتكارات في هذا المجال من حيث الحجم والفعالية.

وكان المريض يعاني من دوخة شديدة نتيجة لاضطراب نظم القلب البطيء، مما استدعى نقله من مستشفى أجياد إلى مركز القلب بمدينة الملك عبد الله الطبية، وبعد تقييم دقيق لحالته، جرى زرع جهاز تنظيم ضربات القلب باستخدام أحدث التقنيات المتاحة.

كما يتميز هذا الجهاز بأنه أصغر وأحدث جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم، حيث يزن فقط 2.8 جرام ويشبه الكبسولة الصغيرة، ولا يتطلب هذا الجهاز إجراء جراحة تقليدية، وبالتالي لا توجد شقوق أو ندبات على الصدر، ولا يحتاج إلى تدخل في الأسلاك والخيوط أو صنع جيب داخل الجسم.

وتمت العملية بنجاح، والمريض الآن تحت الملاحظة الدقيقة في قسم العناية المركزة للقلب، ويعكس هذا الإنجاز التزام مدينة الملك عبد الله الطبية بتقديم أحدث التقنيات العلاجية وأكثرها تطورًا وذات تكلفة عالية، ويسهم في تحسين جودة الحياة للمرضى وتقديم رعاية صحية متقدمة للحجاج والزوار.

يُعد هذا الجهاز المنقذ للحياة إضافة قيمة لترسانة الإمكانات المتوفرة في مدينة الملك عبدالله الطبية، مما يعزز مكانتها كمركز طبي رائد في تقديم الرعاية الصحية الشاملة التخصصية والمتطورة على مستوى المملكة.

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