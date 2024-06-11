شكرا لقرائتكم خبر عن رطب على نفسك في الحر.. وتناول هذه الخضراوات والان مع تفاصيل الخبر

يتطلب فصل الصيف المزيد من الترطيب، حيث تميل أجسامنا إلى فقدان المزيد من الماء من خلال العرق وظروف الطقس الحار، لذلك يحتاج جسمنا إلى تغذية كافية لتجديد العناصر الغذائية المفقودة والحفاظ على توازن صحي للجسم، وهناك طرق صحية بسيطة للحفاظ على رطوبة جسمك مثل شرب الكثير من الماء بجانب تناول الأطعمة المرطبة وغيرها، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" بعض الخضراوات الشائعة التي تعتبر رائعة لإعادة ترطيب الجسم بشكل طبيعي.

لماذا يجب أن تستهلك الخضراوات المرطبة؟

تحتوي الخضراوات مثل الخيار والكرفس على نسبة عالية من الماء، وهو أمر ضروري للحفاظ على توازن صحي للجسم، فلا تحتوي هذه الخضروات البسيطة على نسبة عالية من الماء فحسب، ولكنها في الوقت نفسه غنية بالمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم التي تساعد على تنظيم توازن السوائل في الجسم، فتضمين هذه الأطعمة المرطبة في النظام الغذائي الصيفي لا يحافظ على انتعاش الجسم ونشاطه فحسب، بل يساعد أيضًا على منع الجفاف والوقاية من ضربة الشمس.

فيما يلي.. بعض الخضراوات الشائعة التي يجب عليك تضمينها في النظام الغذائي اليومي خلال فصل الصيف:

الخيار

الخيار غني بشكل طبيعي بالألياف والمواد المغذية الحيوية الأخرى ويحتوي على نسبة عالية من الماء تبلغ حوالي 95٪.

الخس

يحتوي الخس على حوالي 96% من الماء، ما يجعله خيارًا رائعًا للترطيب على الجسم في الحر.

الكرفس

يتكون الكرفس بشكل طبيعي من حوالي 95% من الماء، وهو ليس مرطبًا فحسب، بل منخفض السعرات الحرارية أيضًا، ما يجعله رائعًا للاستمتاع بالصيف.

الفجل

الفجل هو خضار مقرمش آخر، يحتوي على حوالي 95٪ من المحتوى المائي، ما يجعله من الخضراوات المرطبة، وهو مثالي لفصل الصيف.

الكوسة

تحتوي الكوسة على نسبة عالية من الماء تصل إلى حوالي 85%، وهي ليست مرطبة فحسب ولكنها أيضًا متعددة الاستخدامات.

الطماطم

تحتوي الطماطم على حوالي 94% من الماء، ما يجعلها إضافة رائعة لنظامك الغذائي من أجل الترطيب.

الفلفل الحلو

يحتوي الفلفل الحلو الأحمر والأخضر والأصفر على حوالي 92% من الماء، ما يجعله إضافة ملونة ومرطبة للوجبات.