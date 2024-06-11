شكرا لقرائتكم خبر عن مكملات غذائية تساعدك فى إنقاص الوزن.. منها خلاصة الشاى الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

إنقاص الوزن هدف يسعى الكثير من الناس إلى تحقيقه، لكنه يحتاج إلى خطة تتضمن نظاما غذائيا صحىا ونوما جيدا وممارسة الرياضة، وبجانب ذلك يمكنك أيضًا تناول المكملات الغذائية التي تساعد في إنقاص الوزن، بحسب موقع "تايمز ناو"، في هذا التقرير نتعرف على المكملات الغذائية التي تساعدك في إنقاص الوزن.

مكملات غذائية تساعدك في إنقاص الوزن مستخلص الشاي الأخضر

مستخلص الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الاكسدة، وخاصة يبيجالوكاتشين جلاتي (EGCG) جنبا إلى جنب مع كمية صغيرة من الكافيين يمكن أن يساعد ذلك على زيادة استهلاك الطاقة وأكسدة الدهون، وبالتالي زيادة معدل حرق الدهون.

وقد أظهرت الدراسات السريرية أن الأفراد الذين يتناولون مستخلص الشاي الأخضر يمكن أن يزيدوا من حرق السعرات الحرارية بحوالي 4٪.

ومن المعروف أن هذا له تأثير حراري حيث يزيد من إنتاج الجسم للحرارة وإنفاق الطاقة يمكن أن تؤدي هذه الزيادة في معدل الأيض إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم، حتى عندما تكون في حالة راحة.

مكملات الكافيين

يوجد الكافيين في القهوة والشاي والعديد من مكملات فقدان الوزن، ويمكن أن يعزز الكافيين عملية التمثيل الغذائي عن طريق تحفيز الجهاز العصبي المركزي. وقد ثبت أنه يزيد معدل الأيض بنسبة 3-11% ويساهم في حرق الدهون، خاصة أثناء ممارسة الرياضة.

الكارينتين

وهو أحد مشتقات الأحماض الأمينية والتي تلعب دورًا مهمًا في استقلاب الطاقة، خاصة في نقل الأحماض الدهنية حيث تتم أكسدتها لإنتاج الطاقة، وقد ارتبط الكارينتين بتحسين حرق الدهون.