شكرا لقرائتكم خبر عن طاجن العكاوى فى العيد هيقوى عظامك.. ازاى تطبخيه بطريفة صحية والان مع تفاصيل الخبر

"ذيل البقرة" أو كما هو متعارف لدينا العكاوي، يعد من الأطعمة التي يفضلها الكثيرون يسعون لتناولها خلال الاحتفال بـ عيد الأضحي ، فهي ذات مذاق مميز ورائع، وأيضا تحتوي علي العديد من الفوائد الغذائية المميزة.

ما هي العناصر الغذائية التي تحتوي عليها العكاوي؟

وحول ذلك كشفت الدكتورة آمال إبراهيم استشاري السمنة والنحافة في كلية طب القصر العيني، أن العكاوي من الأطعمة التي يفضلها الكثيرون، فهي تحتوي علي الجيلاتين، والبروتين، والأوميجا3، والعديد من العناصر الغذائية الأخري التي تجعلها من الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان.

ما هي فوائد العكاوي الصحية؟

وأضافت، أن العكاوي تساعد في تقوية العظام والمفاصل والعضلات، كما أنها تساعد علي نضارة البشرة، وهذا يرجع لما تحتوي من الجيلاتين الذي من دورة القيام بهذا الأمر، ويرجع احتوائها علي البروتين لجعلها طعام صحي ومهم ومفيدة لتقوية وتعزيز المناعة.

ما هي طريقة طهي العكاوي الصحية؟

وأشارت استشاري السمنة والنحافة، إلي أن العكاوي تصبح صحية في حالة طهي العكاوي دون إضافة أي دهون أخري لها مثل السمن أو الزيت، فيمكن إعداد العكاوي مسلوقة ، أو طاجن في الفرن مشوي ني في ني دون إضافة مواد دهنية لها حتي لا تصبح خطرا.

من هم المرضي الممنوعين من تناول العكاوي؟

أوضحت آمال، أنه علي مرض الكولسترول والقلب والأوعية الدموية توخي الحذر عن تناولهم للعكاوي، ومع ذلك يمكن لهؤلاء المرضي تناول قطعتين فقط منها حتي لا يتعرضون لاي مضاعفات صحية كارتفاع نسبة الكولسترول في الدم ، أو مشاكل في القلب والحفاظ على صحة الشرايين والأوعية الدموية.

