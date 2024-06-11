شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة تقلل حمض اليوريك وتحميك من النقرس والان مع تفاصيل الخبر

حمض اليوريك هو منتج نفايات يتكون من تحلل البيورينات وهي مواد موجودة في العديد من الأطعمة والمشروبات عادة، يذوب حمض اليوريك في الدم، ويمر عبر الكلى ويطرح في البول، لكن قد يكن لدى البعض مستويات عالية من حمض اليوريك وهو ما يزيد خطر الاصابة بمرض النقرس، فى هذا التقرير نتعرف على الأطعمة التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات حمض اليوريك، بحسب موقع "تايمز ناو".

عندما يكون لديك مستويات عالية من حمض اليوريك في الجسم، فإن الكلى تصبح غير قادرة على إزالته من الجسم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تكوين بلورات اليورات الحادة التي تشبه الإبرة في المفصل أو الأنسجة المحيطة به مما يسبب الألم والالتهاب والنقرس.

تقليل مستويات حمض اليوريك للوقاية من النقرس

يمكن أن تساعد التغييرات الغذائية والأدوية وتغيير نمط الحياة في التحكم في مستويات حمض البوليك. يلعب نظامك الغذائي دورًا مهمًا في خفض مستويات حمض اليوريك لديك. كما أن ممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على وزن صحي يمكن أن يساعد في إدارة مستويات حمض البوليك لديك. أيضًا، إذا وصف لك طبيبك أدوية، تأكد من تناولها بانتظام لأنها تلعب دورًا مهمًا في تقليل حمض البوليك.

أطعمة تساعد في خفض مستويات حمض البوليك الكريز

يشتهر الكريز بخصائصه المضادة للالتهابات وقدرته على خفض مستويات حمض اليوريك. أنها تحتوي على الأنثوسيانين الذي يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب وإنتاج حمض البوليك. أظهرت الدراسات أن تناول الكريز أو مستخلص الكريز يمكن أن يقلل من تكرار نوبات النقرس

الحمضيات

الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت غنية بفيتامين C المعروف بقدرته على المساعدة في تقليل مستويات حمض البوليك. فيتامين C يزيد من إزالة حمض اليوريك عن طريق البول. تناول الحمضيات أو عصائرها بانتظام يمكن أن يساعد على خفض حمض البوليك في الجسم.

الفراولة والتوت

التوت والفراولة مليئة بمضادات الأكسدة والألياف. تساعد هذه الثمار على تقليل الالتهاب كما أنها تحتوي على نسبة منخفضة من البيورينات مما يجعلها مثالية لخفض مستويات حمض البوليك. يساعد المحتوى المائي العالي في التوت أيضًا في تخفيف وإزالة حمض البوليك من الجسم.

كل الحبوب

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني والشعير مفيدة لخفض مستويات حمض البوليك. تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم والأنسولين، وبالتالي تقليل إنتاج حمض البوليك. كما توفر الحبوب الكاملة إطلاقًا مستدامًا للطاقة.

الخضراوات الورقية

الخضار الخضراء مثل السبانخ والقرنبيط منخفضة في البيورينات وغنية بالمواد المغذية أنها تساعد في الحفاظ على نظام غذائي متوازن دون زيادة مستويات حمض اليوريك. تحتوي هذه الخضراوات أيضًا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والألياف التي تدعم الصحة العامة وتساعد في تقليل مستويات حمض البوليك.

منتجات الألبان قليلة الدسم

من المعروف أن منتجات الألبان قليلة الدسم، بما في ذلك الحليب واللبن والجبن، تخفض مستويات حمض البوليك. لديهم البروتينات التي تساعد في إفراز حمض البوليك.

الماء

الماء مهم في إدارة مستويات حمض اليوريك لديك، يساعد البقاء رطبًا الكلى على طرد حمض اليوريك بشكل أكثر فعالية، شرب الماء يخفف تركيز حمض اليوريك في الدم ويساعد على التخلص منه عن طريق البول.

