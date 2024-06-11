شكرا لقرائتكم خبر عن للحجاج .. كيف تتغلب على ضغط الهواء بالأذن أثناء هبوط الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يعاني العديد من المسافرين من مشكلة ضغط الأذن عند هبوط الطائرة، وهي حالة تحدث نتيجة التغير السريع في الضغط الجوي، مما يؤدي إلى عدم التوازن بين ضغط الهواء في الأذن الوسطى وضغط الهواء في الأذن الخارجية، يمكن أن يكون هذا الإحساس غير مريح وقد يسبب ألمًا في الأذن.



أوضح الدكتور حاتم بدران أستاذ الأنف والأذن والحنجرة جامعة القاهرة، أن الأذن تنقسم إلى 3 أقسام هي: الأذن الخارجية والوسطى والداخلية ، الأذن الوسطى هي غرفة مغلقة تحتوى على الهواء الذى يدخلها عن طريق قناة إستاكيوس، هذه القناة هي المسؤولة عن إمداد الأذن الوسطى بالهواء ومعادلة ضغط الهواء على جانبي طبلة الأذن .

وكشف أستاذ الأنف والأذن في تصريحات لـ " الخليج 365"، أنه وقت هبوط الطائرة يزداد الضغط الجوى الخارجي مما يزيد ضغط الهواء في قناة الأذن الخارجية، وهذا يستدعى فتح قناة استاكيوس لإدخال نفس ضغط الهواء للأذن الوسطى للحفاظ على ضغط الهواء متساويا على جانبي طبلة الاذن، ومن أكثر أسباب مشاكل الأذن أثناء السفر بالطائرة أن يسافر الشخص وهو مصاب بمشاكل بالأنف أو يعاني من دور برد ، فيؤدي ذلك لانسداد في قناة إستاكيوس مما يؤدى إلى خلل في ضغط الهواء في الأذن الوسطى ، مما قد يسبب أعراضا منها انسداد أو طنين الأذن ، ويمكن أن يصل لحدوث نزيف داخل تجويف الأذن الوسطى.



وعن طرق الوقاية أوضح الطبيب تجنب السفر إذا كنت تعانى من البرد أو أي مشاكل أخرى في الأنف، وإذا شعر الشخص بضغط شديد على الأذن وقت هبوط الطائرة، فيمكنه وضع قطرات الأنف التي تفتح قناة إستاكيوس فتساعد في تخفيف الأعراض، مع بلع الريق بشكل متكرر ليساعد أيضا في فتح قناة إستاكيوس، وبالتالي لا يشعر الإنسان بأي مشكلة في الأذن وقت هبوط الطائرة.