شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة..أخطاء ترتكبها قبل النوم تؤثر على مذاكرتك والان مع تفاصيل الخبر

لا نبالغ عندما نؤكد أن النوم هو أهم جزء فى يوم طالب الثانوية العامة، فالطلاب يحتاجون لأخذ قسط وافر من الهدوء والراحة والنوم لكى يتمكنوا من التخلص من الشعور بالقلق والضغط النفسى والعصبى، والإجهاد الشديد التى يتعرضون لها خلال رحلة المذاكرة والمراجعة والامتحانات، ولكن هناك الكثير من الأخطاء الشائعة لتى يرتكبها طلاب الثانوية العامة خلال تلك الفترة العصيبة الضاغطة عليهم.

وفقا لتقرير نشره موقع "ايينر درايف" ووفقا ما نصح به "سلييب فوانديشن" مؤسسة النوم التى تعنى بكل اضطرابات النوم ومشكلاته والأمراض المسببة له، فإن الكثير من الأخطاء يرتكبها الطلاب قبل النوم تؤثر على الاستيعاب والمذاكرة والحفظ، وتسبب لهم الأرق والقلق واضطراب ومهارات التعلم..

أوضح التقرير أبرز هذه الأخطاء كالتالى:

-عدم تثبيت ميعاد النوم كل لليلة، فالمواعيد المختلفة للنوم خاصة فى ليالى الامتحانات تؤثر على التركيز والعقل.



-مشاهدة التلفزيون ومشاهدة الموبيل والكمبيوتر والشاشات المختلفة قبل الذهاب إلى النوم مباشرة، وهو يشوش العقل ويؤثر على القدرة على النوم العميق الصحى.



-لا تذهب إلى الفراش فى وقت القيلولة وقتا طويلا، بل إجعلها وقتا قصيرا وخاطفا حتى لا تؤثر على صحة نومك وجودته.



-شرب المشروبات الغنية بالكافيين قبل النوم ، كمشروب الشاى أو القهوة أو مشروبات الطاقة، تؤثر وبشدة على قدرتك على النوم وبالتالى يتأثر تركيزك واستيعابك اليوم اللتالى.

-الإفراط فى التفكير فى مهامك التى عليك إنجازها والمواد التى يجب أن تنجزها يؤثر على طبيعة نومك والقدرة العقلية.