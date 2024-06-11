شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك تكيس المبايض.. 4 أنواع من الطعام ممنوعة والان مع تفاصيل الخبر

متلازمة تكيس المبايض هي حالة ينتج فيها المبيض كمية غير طبيعية من هرمون الأندروجين، مما يؤدي إلى تكوين كيس علي المبيضين، ويتسبب في عدم انتظام الدورة الشهرية، وظهور حب الشباب، وزيادة الوزن، وتقلب المزاج ، وهذا الأمر قد يتسبب في تأخر الإنجاب والحمل ، وتعد هذه أبرز أعرض تكيس المبيض .

ووفقا لموقع hindustantimes، سنتعرف على الأطعمة الممنوعة للنساء المصاب تكيس المبيض ومنها:

-تجنب الأطعمة الغنية بالجلوتين لمدة شهر

في متلازمة تكيس المبايض ، ليست كل النساء مصابة بحساسية الجلوتين، ومع ذلك، فإن الابتعاد عن الجلوتين لمدة شهر على الأقل يمكن أن يساعد في إدارة أعراض متلازمة تكيس المبايض.

-تجنب الألبان

تساعد منتجات الألبان في زيادة مستويات هرمون الأندروجين وتفاقم أعراض مقاومة الأنسولين، ولذا يمكن أن يساعد الاستغناء عن منتجات الألبان في إدارة صراعات مقاومة الأنسولين.

-ابتعدى عن السكريات

في حالة متلازمة تكيس المبايض، قد يؤدي إعطاء الجسم المزيد من السكر إلى تفاقم أعراض التعب وزيادة الوزن والجوع المستمر، ولذا يجب تجنب تناول الحلويات والسكريات قدر الإمكان.

-تقليل تناول اللحوم

لا ينبغي لنا أن نتوقف تماما عن استهلاك اللحوم الحمراء، ولكن يمكن التقليل من تناولها، ولذا يمكنك تناولها مرتين في الأسبوع، وبدلاً من ذلك نستهلك الأسماك أو اللحوم البيضاء للحصول على فوائد أوميجا 3.



وعن طريق علاج تكيس المبيض، أوضح الدكتور أحمد راشد استشاري النساء والتوليد في كلية طب عين شمس، أنه ينبغي التخلص من الوزن الزائد، وممارسة الرياضة، وأخذ قسط كافي من النوم وتجنب الأطعمة السابق ذكرها، مع تناول الماء بكثرة، ويجب المتابعة المنظمة لحجم وكمية الكيس، وفي حالة زيادة حجمه عن 6 ملي يجب استئصاله بالمنظار.

