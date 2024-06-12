شكرا لقرائتكم خبر عن مرض يصيب العين مع التقدم فى العمر.. كيف يمكن تجنبه؟ والان مع تفاصيل الخبر

عند التقدم في العمر قد يصاب البعض بمرض الضمور البقعي، وهو مرض يصيب العين ويمكن أن يؤدي إلى تشويش الرؤية، ويسبب بعض الضرر للبقعة، وهو جزء من شبكية العين حساس للضوء ويقع في الجزء الخلفي من العين، و يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر ، و في حين أن هذا قد لا يؤدي إلى العمى الكامل، إلا أن الرؤية المركزية غير الواضحة يمكن أن تجعل رؤية الأشياء صعبة وفقًا للمعهد الوطني للعيون .

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع healthshots أن هناك نوعين للضمور البقعي المرتبط بالعمر، وهما:

- الضمور البقعي الجاف

و يمثل 85-90 % من حالات الضمور البقعي، في هذه الحالة، هناك تصبغ، أو رواسب صفراء صغيرة تسمى دروسين. ويؤثر على البقعة، وعلى رؤيتك.

- الضمور البقعي الرطب

10-15 % من الأشخاص الذين يعانون من الضمور البقعي المرتبط بالعمر يعانون من الضمور البقعي الرطب، ويتم تحديد ذلك من خلال نمو أوعية دموية جديدة تحت الشبكية والبقعة.

ما هي أعراض الضمور البقعي المرتبط بالعمر؟

أدرج المعهد الوطني للعيون بعض أعراض الضمور البقعي المرتبط بالعمر والتي يجب على المرء الانتباه إليها، يحدث الضمور البقعي المرتبط بالعمر على ثلاث مراحل، وتختلف أعراضه:

1. الضمور البقعي المبكر

هنا عادة لا توجد أعراض يمكن رؤيتها.

2- الضمور البقعي الجاف المتوسط

هذه هي المرحلة الثانية وهنا أيضًا لن يعاني بعض الأشخاص من أي أعراض. ومع ذلك، قد يلاحظ الشخص بعض الأعراض الخفيفة جدًا مثل بعض التشويش، أو عدم القدرة على رؤية أي شيء في الإضاءة الخافتة.

3. الضمور البقعي المتأخر

لن يتمكن الأشخاص الذين يعانون من الضمور البقعي الرطب أو الجاف من رؤية الخطوط المستقيمة، وهذه سوف تبدو ملتوية لهم، سيكون هناك أيضًا بعض التشويش بالقرب من رؤيتك المركزية، قد ترى أيضًا بعض النقاط الفارغة، وفي الوقت نفسه، ستكون رؤية الأشياء في الإضاءة الخافتة صعبة، وستبدو الألوان باهتة أيضًا.

أسباب الضمور البقعي

- العمر

تقدم العمر يزيد من فرص إصابتك بالضمور البقعي المرتبط بالعمر، وهو أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا فما فوق، ويزداد خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر مع كل عقد بعد سن الخمسين، حسبما ذكرت هذه الدراسة التي نشرت في المجلة الرومانية لطب العيون .

- تاريخ العائلة

يمكن أيضًا أن تكون جيناتك أو أي تاريخ للإصابة بـ الضمور البقعي عامل خطر. تشير دراسة نشرت في المجلة البريطانية لطب العيون إلى أنه إذا كان لديك أحد أفراد العائلة المباشرين المصاب بالضمور البقعي المرتبط بالعمر، فإن خطر إصابتك به يزداد بشكل كبير.

- التدخين

التدخين يمكن أن يؤثر على البصر. لاحظت دراسة صحة الطبيب ودراسة صحة الممرضات أن الأشخاص الذين يدخنون 20 سيجارة أو أكثر يوميًا لديهم خطر زيادة مضاعف مقارنة بغير المدخنين في مجموعتين مختلفتين من حالات الإصابة بالـ الضمور البقعي التي تمت متابعتها لمدة 7 سنوات على الأقل.

أمراض القلب

تذكر مجلة جمعية القلب الأمريكية أنه إذا كان هناك خطر متزايد للإصابة بقصور القلب بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، فإن هذا يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة فرص الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحوث لنفسه.

كيف يتم تشخيص الضمور البقعي المرتبط بالعمر؟

في حين أن فحوصات العين السنوية إلزامية، هناك سلسلة من الاختبارات الأخرى أيضًا التي يمكن للطبيب أن يوصي بها للحصول على تأكيد من AMD. يعد اختبار تصوير قاع العين أحد هذه الاختبارات. هنا، يحصل الطبيب على صورة لداخل عينك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إجراء تصوير الأوعية بالفلورسين حيث يقوم الطبيب بحقن صبغة في الوريد في ذراعك. ستنتقل هذه الصبغة في النهاية إلى الأوعية الدموية في عينك، وسيقوم الطبيب بتشخيص AMD.

اختبار آخر هو التصوير المقطعي التوافقي البصري، يتم التقاط صور مقطعية لشبكية العين.

هل يمكنك منع الضمور البقعي المرتبط بالعمر؟

هناك طرق لتقليل فرص إصابتك فيوصي المعهد الوطني للعيون ببعض الطرق مثل عدم التدخين، وممارسة التمارين البدنية بانتظام، والحفاظ على ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم بالإضافة إلى تناول نظام غذائي متوازن غني بمضادات الأكسدة.

كيف يتم علاج الضمور البقعي المرتبط بالعمر؟

يعتمد علاج الضمور البقعي المرتبط بالعمر على مرحلة المرض. لا توجد أعراض مبكرة للضمور البقعي المرتبط بالعمر، وبالتالي لا يوجد علاج أيضًا. إذا كنت في المرحلة المتوسطة، فإن المكملات الغذائية بما في ذلك الفيتامينات والمعادن يمكن أن تبطئ أو حتى توقفه.

