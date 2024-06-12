شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل وقت لشرب الماء لإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

الوقت الذي يجب أن تشرب فيه الماء قد يساعدك لتحقيق أقصى قدر من فقدان الوزن، فقد يساعد شرب الماء قبل الوجبات على تقليل شهيتك ومنع الإفراط في تناول الطعام. ولأن الماء يمكن أن يساعد في عملية الهضم، فكر في شرب بعض منه بعد تناول الوجبة بشكل عام، ويجب ان تقوم بتوزيع كمية المياه التي تتناولها على مدار اليوم وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

وإذا كنت قد بدأت نظامًا غذائيًا ولاحظت انخفاض الأرقام على الميزان على الفور تقريبًا، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب فقدان وزن الماء ووزن الجسم من الماء يمكن أن يختلف من يوم لآخر ويعتمد على حالة الترطيب الحالية للشخص، والعادات الغذائية إلى جانب الماء، وحالة الطقس والارتفاع، وعوامل أخرى.

غالبًا ما يرجع وزن الماء إلى تناول كمية أعلى من المعتاد من الصوديوم ، لأن الصوديوم الزائد يؤدي إلى احتباس السوائل، ويمكن أيضًا الاحتفاظ بوزن الماء بسبب التحولات الهرمونية و إذا كان وزن الماء بسبب زيادة الصوديوم، فمن المفارقة أن أفضل طريقة لفقدانه هي شرب المزيد من الماء، وزيادة تناولك للبوتاسيوم ، مما يؤدي إلى إطلاق الصوديوم والسوائل الزائدة، وتشمل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم البطاطس والبطاطا الحلوة والموز والأفوكادو والخضروات الورقية مثل السبانخ.

وإذا كنت تحاول إنقاص الوزن، فيجب عليك أيضًا أن تأخذ في الاعتبار المحتوى الغذائي لكل طعام - بما في ذلك السعرات الحرارية والكربوهيدرات وجرامات البروتين - وكيف ستؤثر على نظامك الغذائي العام.

