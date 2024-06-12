شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية لإضافة جوزة الطيب على الحليب والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت من الأشخاص الذين يفضلون تناول كوب من الحليب قبل النوم، فيمكنك إضافة جوزة الطيب لكوبك المفضل للحصول على العديد من الفوائد، فحليب جوزة الطيب هو مشروب ليلي دافئ ومريح يمكن أن يساعد على النوم وعلاج الأرق وتعزيز الشعور بالهدوء، وذلك وفقا لموقع healthshots.

أوضح التقرير،أن جوزة الطيب تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية كتعزيز صحة القلب، فضلاً عن الوقاية من الأمراض المزمنة ، وتعمل علي تقوية الجهاز المناعي ، وتحسن الهضم ، والتخلص من القلق والتوتر، وتخفيف الألم ، فهي تحتوي على مادة الميريستيسين المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والمضادة للميكروبات.



وقدم التقرير، أبرز الفوائد الصحية لتناول الحليب المضاف إليه جوزة الطيب، ومنها:

-يحسن النوم

تحتوي جوزة الطيب على مادة الميريستيسين، وهو مركب يوصف بأنه له تأثيرات مهدئة، و تشير دراسة نشرت في مجلة أبحاث الدورة متعددة التخصصات إلى أن جوزة الطيب، عند دمجها مع الحليب، لها خصائص تساعد على النوم، وتثبت أنها علاج فعال للأرق أيضًا. هذا هو السبب في أن الكوب الساخن من حليب جوزة الطيب هو مشروب مهدئ قبل النوم.

-يخفف القلق

جوزة الطيب، عند مزجها مع الحليب، تحفز هرمون السيروتونين، ولذا تقودك إلى التمتع بحالة ذهنية هادئة جدًا، وفقًا لهذه الدراسة، التي نشرت في مجلة أبحاث الدورة متعددة التخصصات .

-مضادة للالتهابات

تحتوي على مركبات مثل التربينات الأحادية والفلافونويدات، وهذه معروفة بتأثيراتها المضادة للالتهابات ، فتحتوي جوزة الطيب أيضًا على السيانيدين والمركبات الفينولية التي لها أيضًا خصائص مضادة للالتهابات، وتشير دراسة نشرت في مجلة Food and Nutrition Research إلى دراسة أجريت على الفئران، حيث تم إعطاء بعض الفئران زيت جوزة الطيب، بينما تم إعطاء البعض الآخر محلولًا يسبب الالتهاب، وأظهرت الفئران التي أعطيت زيت جوزة الطيب التهابًا وألمًا وتورمًا أقل في المفاصل.

-الحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي

تشير دراسة نشرت في مجلة Phytochemistry Review إلى أن مستخلصات جوزة الطيب قد تساعد في تحسين وظيفة الجهاز الهضمي. وتضيف أن جوزة الطيب قد استخدمت كدواء لمشاكل الجهاز الهضمي مثل انتفاخ البطن والمغص وعسر الهضم والإسهال.

- مضادة للأكسدة

غنية بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي، ويمكن لمضادات الأكسدة أن تمنع تلف الخلايا، وتساعد في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة، وخلصت دراسة على الفئران، نشرت في مجلة الأيورفيدا والطب التكاملي ، إلى أنه تم منع تلف الخلايا في الفئران بمساعدة مستخلص جوزة الطيب. مجموعة الفئران التي لم تحصل على جوزة الطيب، تعرضت لتلف الأنسجة وكذلك موت الخلايا.

-دعم صحة القلب والأوعية الدموية

قد يكون لمركبات جوزة الطيب تأثيرات إيجابية على صحة القلب من خلال تحسين مستويات الدهون. تحتوي جوزة الطيب على البوتاسيوم، ومن المعروف أن البوتاسيوم يساعد في تنظيم معدل ضربات القلب وكذلك ضغط الدم. تشير دراسة أجريت على الحيوانات، نُشرت في المجلة الدولية للعلوم الطبية الحيوية ، إلى أن مكملات جوزة الطيب يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، فضلاً عن منع ارتفاع نسبة الكوليسترول.