شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض اضطراب تشوه الجسم.. منها فحص جسمك في المرآة بشكل متكرر والان مع تفاصيل الخبر

اضطراب التشوه الجسمي هو اضطراب نفسي يمكن أن يتحسن بالعلاج والمساعدة الذاتية، والسمات المشتركة التي يركز عليها الأشخاص الذين يعانون من اضطراب التشوه الجسمي ، هي النظر فى أي جانب من جوانب الوجه أو الجسم باستمرار، واعتبار انه غير مناسب او متسق مع بنية الجسم ، وفقًا لما نشره موقع helpguide.



ولكن أكثر الأشياء شيوعًا التي يركز عليها الناس هي:

-ملامح الوجه، مثل الأنف.

-الجلد (الشامات والنمش والندوب وحب الشباب).

-حجم العضلات

-الشعر (بما في ذلك شعر الوجه والجسم).

علامات وأعراض اضطراب تشوه الجسم

إذا كنت تعاني من اضطراب تشوه الجسم ، فمن المحتمل أنك تقضي الكثير من الوقت في الهوس بجزء من جسمك تعتقد أنه معيب وما يعتقده الآخرون بشأنه. يمكن أن يجعلك القلق بشأن عيوبك تشعر بالاكتئاب أو القلق أو الخجل أو القبح الشديد.

تشمل العلامات والأعراض الأخرى لاضطراب التشوه الجسمي ما يلي:

فحص انعكاسك في المرآة بشكل متكرر أو الابتعاد عن المرايا تمامًا.

عزل النفس حتى لا يرى الآخرون الجزء الذى لا يعجبه فى جسمه، يتضمن ذلك تجنب العمل أو المدرسة أو المناسبات الاجتماعية أو الأماكن العامة بسبب التوتر بسبب رؤيتك للآخرين. أو مغادرة المنزل ليلاً فقط أو في الأوقات التي تقل فيها احتمالية رؤية أشخاص آخرين.

-إنفاق الكثير من الطاقة في التمويه أو إخفاء الخلل المتصور.

طرق علاج اضطراب تشوه الجسم

يتضمن العلاج السلوكي المعرفي من خلال التدريب على كيفية تغيير المواقف والتفكير والشعور بطرق مختلفة و التدريب على كيفية التعامل مع أعراض القلق، وكذلك تناول الأدوية مثل: الأدوية المضادة للاكتئاب، لأنها تقلل أعراض هذا الاضطراب بما في ذلك الأفكار القهرية والاكتئاب والقلق.