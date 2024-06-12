شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤثر الصوديوم على نسبة السكر فى الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

تناول كميات كبيرة من الصوديوم هو أحد الأسباب المعروفة لارتفاع ضغط الدم مع مرور الوقت، يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إتلاف الشرايين ويمكن أن يؤدي في النهاية إلى الإصابة بأمراض القلب، يمكن أن يكون تناول الكثير من الملح مع مرور الوقت عامل خطر لحالات صحية مثل مرض السكري، و تناول كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة والغنية بالملح والنشويات والكربوهيدرات، يرتبط بقوة بتطور مرض السكري من النوع الثاني". وفقا لما نشره موقع diabetesdaily.

فوائد اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم

يحافظ انخفاض الصوديوم على مستويات صحية لضغط الدم، مما يساعد بدوره على إبقاء نسبة الجلوكوز في الدم تحت السيطرة. إن استهلاك كميات أقل من الملح يمكن أن يمنع أيضًا تراكم السوائل في الساقين والمعدة، وهو أمر مهم للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى أو القلب، لأن السوائل الزائدة تؤدي إلى التورم وارتفاع ضغط الدم.

قد يكون الحد من كمية الملح في نظامك الغذائي أمرًا صعبًا. ومع ذلك، فإن بعض التغييرات البسيطة هي كل ما عليك القيام به للمساعدة في الوقاية من الأمراض وتحسين الصحة العامة.

تجنب الأطعمة المصنعة

تحتوي معظم الأطعمة المصنعة على مستويات عالية من الصوديوم كمادة حافظة أو لتعزيز النكهة. فكر في الحد من استهلاك اللحوم المصنعة أو المعالجة والتوابل والأطعمة المخللة.

بدلًا من ذلك، اختر الأطعمة الطازجة بما في ذلك الخضار والفواكه والبيض والحبوب الكاملة والمكسرات غير المملحة وقطع البروتين الخالية من الدهون (الطازجة أو المجمدة).

طهى الطعام في المنزل

عند تحضير الطعام في المنزل، يمكنك التحكم في كمية الملح الموجودة في الطبق. هناك خيار رائع وهو شراء اللحوم أو الدواجن الطازجة وطهيها باستخدام الأعشاب والتوابل الطازجة.

نكهة الطعام بالأعشاب والتوابل

بدلًا من استخدام الملح لإضفاء مذاق على الطعام، جرب الأعشاب والتوابل الأخرى المختلفة

قلل من استهلاك الملح ببطء

الملح هو طعم مكتسب نعتاد عليه بمرور الوقت. لذا، قم بإجراء التغييرات ببطء لمنح براعم التذوق لديك ، يجب أن يكون هدفك الأول هو تقليل تناول الملح بنسبة 10% .

السيطرة على الأمور عند تناول الطعام في المطاعم

في كثير من الأحيان تحتوي وجبات المطاعم على كميات زائدة من الملح. قبل الذهاب، اطلع على معلومات التغذية عبر الإنترنت واختر العناصر التي تحتوي على أقل نسبة من الصوديوم.