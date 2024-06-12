الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تكمل استعداداتها لموسم الحج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكملت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية استعداداتها لتنفيذ خطتها لحج هذا العام ١٤٤٥هـ، وتقديم خدمات الرعاية الصحية لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة والقطاعات الأمنية المشاركة في مهمة هذا العام.

وترتكز خطة حج هذا العام على تعزيز صحة رجال الأمن وتقديم الخدمات الوقائية والصحية والعلاجية بشكل آمن.

وتضمنت الاستعدادات تجهيز مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة والعيادات الشاملة التخصصية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بطاقتها القصوى، وتهيئة مراكز صحية موسمية يقوم على تشغيلها كوادر طبية وصحية مؤهلة من منسوبي الخدمات الطبية في مختلف التخصصات، فضلًا عن تجهيز وحدات تخصصية شاملة لضربات الشمس وغسيل الكلى، إضافة إلى المناظير والعمليات الجراحة والرعاية التنفسية.

كما تضمنت منظومة العمل تهيئة فرق ميدانية متنقلة للطب الإسعافي مزودة بأحدث التجهيزات الطبية والحقائب الإسعافية، والأطباء، والممرضين، والمسعفين.

كما تم استحداث الكبسولة الصحية، والحقيبة المتنقلة لتقديم الرعاية الصحية عن بعد، لرجال الأمن في مواقعهم بيسر وسهولة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط