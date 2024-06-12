شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض الكلى عند الشباب.. الأسباب وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

أمراض الكلى التي كانت مرتبطة تقليديا بكبار السن، بدأت تنتشر بين الشباب بشكل كبير، ووفقًا لخبراء الصحة، تساهم عدة عوامل في هذا الأمر، بما في ذلك خيارات نمط الحياة والعادات الغذائية والحالات الصحية المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، في هذا التقرير نتعرف على أسباب أمراض الكلى وطرق الوقاية، بحسب موقع "تايمز ناو".

أسباب أمراض الكلى عند الشباب الأطعمة غير الصحية

تنتج أمراض الكلى بشكل رئيسي عن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح والسكر والدهون غير الصحية، مما يؤدي إلى بعض المشاكل الصحية الأخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري التي ترتبط بشكل رئيسي بأمراض الكلى.

تشمل الأسباب الرئيسية للسمنة بين الشباب قلة النشاط البدني والعادات الغذائية السيئة بالإضافة إلى ذلك، تؤدي زيادة وزن الجسم إلى حالات صحية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم مما يؤدي في النهاية إلى تلف الكلى.

مرض السكري وارتفاع ضغط الدم

هناك عدد متزايد من المراهقين الذين يتم تشخيص إصابتهم بمرض السكري من النوع الثانى أو مشاكل ارتفاع ضغط الدم التي تسبب تلف الكلى في سن مبكرة علاوة على ذلك، قد يؤدي سوء التحكم في نسبة السكر في الدم إلى اعتلال الكلية السكري، وهو اسم آخر للفشل الكلوي الذي يعد سببًا رئيسيًا لمعظم حالات مرض الكلى في المرحلة النهائية على مستوى العالم.

طرق الوقاية

تشمل الطرق التي تساعد في الوقاية من أمراض الكلى في سن مبكرة:

1. اتباع نمط حياة صحى

- النظام الغذائي المتوازن يمكن تقليل عوامل الخطر عن طريق تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون وقليل من المشروبات السكرية والأطعمة المصنعة.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: يعد الحفاظ على النشاط البدني إحدى الطرق الجيدة للبقاء في صحة جيدة والابتعاد عن الأمراض مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم. للحفاظ على صحة جيدة، عليك ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا.

2. الفحص المبكر والمراقبة

يمكن أن تظهر هذه الفحوصات المنتظمة ما إذا كانت الكليتين تعملان بشكل صحيح عن طريق اختبار ضغط الدم ومستويات الجلوكوز في الجسم ومدى كفاءة عمل الكليتين. إن البدء في معالجة هذه المشكلة الصحية مبكرًا قد يعني أنها لا تتفاقم بمرور الوقت لأن العلاجات تساعد في ذلك.