شكرا لقرائتكم خبر عن حروق الشمس والتصبغ.. ازاى تحمى جلدك من تأثيرات الموجة الحارة؟ والان مع تفاصيل الخبر

ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يؤثر على صحة البشرة والجلد بشكل كبير، غالبًا ما تأتي درجات الحرارة الحارقة في الصيف جنبًا إلى جنب مع موجات الحر - فترات طويلة من الحرارة الشديدة، وموجات الحر المستمرة مع زيادة التعرق تخلق عاصفة مثالية لمختلف الأمراض الجلدية، فى هذا التقرير نقدم نصائح للوقاية من مشاكل الجلد فى فصل الصيف، بحسب موقع "تايمز ناو".

تأثير موجة الحر على صحة الجلد حب الشباب

التعرق هو الطريقة الطبيعية لجسمنا للتبريد ومع ذلك، فإن مزيج العرق والحرارة والملوثات البيئية يمكن أن يسد المسام، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب.

كيفية التعامل مع حب الشباب: استخدم المناديل الورقية طوال اليوم لامتصاص العرق الزائد اختاري منتجات العناية بالبشرة التي لا تسبب انسداد المسام ولا تؤدي إلى تفاقم حب الشباب.

الجفاف



السباحة في حمام السباحة قد تبدو منعشة، إلا أن الكلور يمكن أن يجعل بشرتك تشعر بالجفاف والتهيج.

كيفية التعامل مع ذلك: لتقليل ذلك، استحم مباشرة بعد السباحة باستخدام الماء الفاتر لتجنب تجريد بشرتك من الزيوت الطبيعية اتبع ذلك باستخدام مرطب خالٍ من العطور للوجه والجسم لتجديد الترطيب المفقود.

الطفح الجلدي

تعتبر الحرارة الشائكة أو الطفح الجلدى ، مصدر قلق شائع أثناء الطقس الحار، ويحدث ذلك عندما ينحصر العرق تحت الجلد، مما يسبب نتوءات صغيرة حمراء أو بيضاء.

كيفية التعامل مع ذلك: لمنع ذلك، اختار ملابس قطنية فضفاضة وخفيفة اللون تسمح لبشرتك بالتنفس. قلل من تعرضك لأشعة الشمس، خاصة بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً عندما تكون الشمس في أقوى حالاتها. يعد البقاء رطبًا بشرب 4-5 لتر من الماء يوميًا أمرًا بالغ الأهمية. للحصول على الراحة، ابحث عن المنتجات المهدئة التي تحتوي على الصبار أو المنثول لتهدئة وتهدئة البشرة المتهيجة.

التصبغ وأضرار أشعة الشمس

يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى تفاوت لون البشرة وظهور بقع بنية سوداء تسمى الكلف.

كيفية إدارة ذلك: لحماية نفسك، ارتدِ قبعة واسعة الحواف ونظارات شمسية، واحمل مظلة كلما أمكن ذلك. من الضروري استخدام واقي شمسي واسع النطاق بعامل حماية من الشمس (SPF) يبلغ 30 أو أعلى، ولا تنسي إعادة وضعه كل 4 ساعات، حتى في الأيام الغائمة.

حروق الشمس والشيخوخة المبكرة

الحرارة المفرطة مع التعرض لأشعة الشمس يمكن أن تلحق الضرر بالجلد المكشوف، مما يؤدي إلى حروق الشمس المؤلمة وعلامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد وفقدان المرونة.

كيفية إدارة ذلك: ابحث عن الظل خلال ساعات ذروة ضوء الشمس (10 صباحًا إلى 4 مساءً) وفكر في ارتداء ملابس ذات أكمام طويلة لمزيد من الحماية. يظل الواقي من الشمس هو أفضل وسيلة دفاع لك، لذا ضعه بعناية. إذا كنت تعاني من حروق الشمس الشديدة، استشر طبيب الأمراض الجلدية للحصول على العلاج المناسب.