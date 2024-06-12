شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تزود طاقتك قبل التمرين.. جرب وجبة خفيفة من القهوة والموز والان مع تفاصيل الخبر

القهوة والموز من الأطعمة التي يمكن أن تقدم فوائد عديدة للرياضيين عند تناولها قبل التمرين، حيث أوضح الدكتور هشام العامرى، استشارى التغذية العلاجية – قصر العينى، أنه لا يوفر هذا المزيج دفعة سريعة للطاقة فحسب، بل يوفر أيضًا العديد من الفوائد الأخرى التي يمكن أن تعزز أداء التمرين.

بعض الفوائد للقهوة 1. زيادة اليقظة والتركيز

الكافيين، العنصر النشط الأساسي في القهوة، هو منبه قوي يمكن أن يساعد في تحسين اليقظة الذهنية والتركيز، وفقًا للمعهد الوطني للصحة، تناول القهوة السوداء قبل التمرين يمكن أن يجعلك تشعر بمزيد من اليقظة والاستعداد للتعامل مع روتين التمرين بكثافة أكبر.

2. حرق الدهون

القهوة يمكن أن تساعد أيضًا في حرق الدهون، يزيد من معدل الأيض ويحفز أكسدة الأحماض الدهنية، يعني أن جسمك يمكنه استخدام الدهون كمصدر للطاقة بشكل أكثر كفاءة أثناء التمرين.

الموز

يعد الموز مصدرًا قويًا للعناصر الغذائية وخيارًا ممتازًا لوجبة خفيفة قبل التمرين، بسبب :

1. تعزيز سريع للطاقة

الموز غني بالسكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز، والتي توفر مصدرًا سريعًا وسهل الهضم للطاقة، يعد هذا أمرًا بالغ الأهمية قبل التمرين، حيث يحتاج جسمك إلى وقود متاح بسهولة لأداء أفضل حالاته.

2. غني بالبوتاسيوم

الموز غني بالبوتاسيوم، يساعد على تنظيم وظائف العضلات ومنع التشنجات، أثناء ممارسة التمارين الرياضية، يتم فقدان البوتاسيوم من خلال العرق، لذا فإن تناول الموز يمكن أن يساعد في تجديد هذا المعدن الحيوي والحفاظ على كفاءة العضلات.

3. مصدر الفيتامينات والمعادن

يوفر الموز الفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك فيتامين ب 6 وفيتامين C، والتي تدعم الصحة العامة واستقلاب الطاقة، كما أنها تحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد على الهضم وتساعد في الحفاظ على مستويات مستقرة للسكر في الدم.