شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الإسعافات الأولية للنوبة القلبية في المنزل قبل الوصول للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

العناية الطبية العاجلة ضرورية لمنع المزيد من الضرر للقلب وتحسين فرص البقاء على قيد الحياة. ولكن قبل أن تتمكن من الوصول إلى المستشفى، يجب أن تعرف ما يمكنك فعله لشخص عزيز عليك يعاني من نوبة قلبية، وفقا لما نشره موقع healthshots

إليك ما يمكنك فعله في حالة الإصابة بنوبة قلبية

1. اطلب المساعدة الطبية الطارئة على الفور

في اللحظة التي يعاني فيها أحد أفراد عائلتك من نوبة قلبية، اتصل برقم الطوارئ لديك لطلب المساعدة الطبية في أقرب وقت ممكن.

2. ساعد أفراد عائلتك على الراحة في وضع مريح

الاستلقاء على الظهر هو الوضع الأكثر راحة عادةً. يمكنك أيضًا توفير وسائد أو وسائد لمساعدتهم على دعم رؤوسهم والجزء العلوي من الجسم.

3. قم بفك الملابس الضيقة

قم بإزالة أو فك أي ملابس ضيقة، مثل الياقة أو ربطة العنق أو الحزام. سيساعد ذلك من تحب على التنفس بسهولة أكبر.

4. قرص الأسبرين

إذا لم يكن أحد أفراد أسرتك يعاني من حساسية تجاه الأسبرين وليس لديه موانع، فيمكن إعطاؤه قرصًا واحدًا من الأسبرين (325 مجم) للمضغ. ويمكن أن يساعد في تخفيف الدم وتقليل خطر حدوث المزيد من جلطات الدم.

5. راقب العلامات الحيوية

راقب تنفس أفراد عائلتك ونبضهم ومستوى وعيهم. إذا أصبح أحد أفراد أسرتك فاقدًا للوعي، فتحقق من تنفسه ونبضه ثم ابدأ الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) إذا لزم الأمر.

6. حافظ على هدوئك وطمأنة من تحب

من الصعب عدم الذعر في مثل هذه المواقف. لكن حاول أن تحافظ على هدوء من تحب وتطمئنه بأن المساعدة في الطريق إليه. شجعهم على أخذ أنفاس بطيئة وعميقة، وتجنب أي حركات غير ضرورية.