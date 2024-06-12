شكرا لقرائتكم خبر عن وسادتك قد تكون سبب ألم رقبتك.. اعرف إزاى تختار نوعاً صحياً والان مع تفاصيل الخبر

النوم على وسادة غير ثابتة بما يكفي لتزويد رقبتك بالدعم المطلوب يمكن أن يسبب الكثير من ألم الظهر والرقبة، وتضمن لك الوسادة الحصول على نوم مريح ومتواصل، ولكن في بعض الأحيان، إذا لم تتماش بشكل جيد مع جسمك، فقد تضر بصحتك على المدى الطويل، وفقا للخبراء، إذا تعرضت رقبتك للثني بأي شكل من الأشكال لفترة طويلة، فسوف تشعر بعدم الراحة وتعاني من الألم والضرر الدائم، بحسب موقع "تايمز ناو".



وقال الأطباء إنه إذا كنت تنام على وسادة غير ثابتة بما يكفي لتزويد رقبتك بالدعم المطلوب، فقد يسبب ذلك الكثير من مشاكل الظهر والرقبة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مرض التهاب الفقار.

الآثار الضارة الأخرى للوسادة الخاطئة هي:

-أولئك الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم - وهي حالة تؤدي إلى توقف التنفس بشكل دوري أثناء النوم، يمكن أن تتفاقم المشكلة عند استخدام الوسادة الخاطئة، وقال الأطباء إنه يتداخل مع ضغط مجرى الهواء المستمر.



-يمكنك أن تفقد النوم إذا كنت لا تنام على وسادة جيدة أثناء الاستلقاء، عدم القدرة على النوم يومًا بعد يوم يسبب الأرق - وهو اضطراب في النوم يجعل من الصعب النوم أو البقاء نائمًا أو الحصول على نوم جيد، مما يؤثر بشكل مباشر على مزاجك وتفكيرك وحتى شهيتك، مما يؤدي إلى العديد من مشكلات الصحة العقلية والجسدية.



الحرمان المزمن من النوم يسبب أيضًا حالات ضارة مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم.



النوم على الوسادة الخاطئة التي لا تدعم رقبتك بقوة يؤثر بشكل مباشر على منطقة العمود الفقري والرقبة يؤدي إلى التراخي أثناء المشي. يمكن أن تكون مشاكل الرقبة دائمة إذا لم يتم علاجها بشكل جيد في الوقت المناسب.

كيف تختار الوسادة الصحيحة؟

وفقا للخبراء، فإن القاعدة الأساسية عند اختيار الوسادة المناسبة لرقبتك وظهرك هي أن تكون موازية للمرتبة، بدلا من أن تكون منحنية لأعلى أو لأسفل.

ومن النصائح الهامة الأخرى التي يجب الاهتمام بها أثناء شراء الوسادة ما يلي:

-احرص دائمًا على شراء وسائد محيطة العنق وفقًا لشكل جسمك ومتطلبات رقبتك.

-قم دائمًا بشراء الوسائد المصنوعة من رغوة اللاتكس الطبيعية التي تدعم منطقة الرأس والرقبة بشكل أفضل.

-لا تشتري وسادة من الريش لأنها لا توفر أي استقرار لرقبتك، مما يؤدي إلى الألم والالتهابات.

-استخدم وسائد الجسم والجانبين للحصول على الدعم