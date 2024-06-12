شكرا لقرائتكم خبر عن عايز تقلل ملح.. توابل بديلة تعزز صحة جسمك وتحميك من أضراره والان مع تفاصيل الخبر

الملح لا شك أحد الإضافات التى يعتبرها البعض أساسية على الطعام، تضفى النكهة وتظهر المذاق، وتزيد من فائدة الطعام، لتجعله أفضل، ولكن لطالما كان الملح غير صحى وخيار غير جيد، سواء كان من يتناوله من الأصحاء أو اولئك الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة، مثل مرض ضغط الدم، ولذا لابد من بعض البدائل الصحية التى تساعد على تعزيز الصحة العامة وتضفى النكهة المميزة للطعام.

وفقا لتقرير نشر في موقعphf المعني بالأغذية وتأثيرها على صحة الإنسان، فإن الكثير من التوابل يمكن أن تستبدلها بمذاق الملح المحبب لك في الطعام، وتدريجيا سوف تتخلص من الملح الذي يساعد على رفع معدل ضغط الدم فضلا عن أنه يخل بامتصاص الطعام ويزيد من مشكلات الجسم.

ومن أبرز أنواع التوابل المفيدة والبديل للملح، النعناع الجاف المطحون، الذي يمكن إضافته إلى الطعام، والتمتع بمذاقه الجيد فضلا عن تعزيزه لصحة الهضم، وتعزيز سلامة الإخراج، فهو يقاوم تقلصات البطن، ويقاوم أيضا الإصابة بالإمساك.

الروزماري تلك العشبة الصحية التي تعزز من صحة الجهاز الهضمي، فضلا عن أنها لها مذاق عطري ورائحة مميزة تشبه الصنوبر العطرى، يمكن إضافتها بشكل خاص لكل أنواع البروتين لانها تبرز النكهة، وتعزز من الهضم، وتعزز من حركية المعدة كذلك.

جوزة الطيب المعروفة والصحية التي يضيفها الكثيرون للأكلات المختلفة مثل الشوربة، والحساء، بشكل خاص تعد من أفضل الخيارات الصحية البديلة للملح، التي تعزز من النكهه وتزيد من سريان الدورة الدموية، وبالتالي تعزز منه الدفء فضلا عن أنها تعطي نكهة مميزة، كما أنها تعطي رائحة مميزة للطعام.

هذه البدائل الصحية تعزز سريان الدم فى الجسم، وتعزز من حركية المعدة، ومن قوة الجهاز الهضمي وسلامته، فضلا عن أنها لا تضر بالأمعاء، ولا تضر بمستوى ضغط الدم، مثلما يفعل الملح كذلك تزيد من فائدة الطعام وتضيف إليه النكهة المميزة، احرص عليها وتدريجيا سوف تتخلص من إدمانك للملح.