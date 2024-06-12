شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. الضوابط الصحية لتقديم الفتة واللحمة لطفلك في العيد والان مع تفاصيل الخبر

الفتة من الأطعمة التي تقدم علي الموائد خلال الاحتفال بعيد الأضحي، ولكن ماذا عن الأطفال؟..سؤال تطرحه الكثير من الأمهات عن الشروط الصحية لتناول الأطفال في العيد؟.

أجاب عن هذا السؤال الدكتور مدحت علي استشاري طب الأطفال في كلية طب القصر العيني، أن الكثير من الأمهات تشعر بالخوف لتقديم الفتة لأطفالهم، ويعتقدون أنها تؤثر سلبا على صحتهم وتعرضهم لبعض المشاكل الصحية، ولكن يمكن للأطفال أن يتناولوا الفتة ولكن دون الإسراف في تناولها حتي لا يصابوا ببعض المشاكل الصحية، بسبب أنها دسمة.

وأضاف، أن الإفراط في إعطاء الطفل للفتة يزيد من تعرضه بالاضطرابات الهضمية مثل عسر الهضم والإسهال والقيء، ومشاكل في المعدة والأمعاء، وتعرضه لزيادة الوزن، لأنها عالية السعرات الحرارية، والدهون.

وأوضح استشاري طب الأطفال، أن الفتة يتم إعدادها بالعيش المحمر في السمن وهذا يزيد من فرص ارتفاع نسبة الكولسترول الضار، ووضع الأرز علي الخبز والصلصة بالثوم واللحم المحمر جميعها أطعمة تزيد من فرص التعرض لمشاكل في القلب والأوعية الدموية، وذلك في حالة الإفراط في تناولها.

وفي نفس السياق، أكد أن الفتة تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة، كفيتامين سي الموجود في الطماطم، والمضادات الحيوية الطبيعية في البصل والثوم، وأيضا البروتين والحديد في اللحوم، والكربهيدرات في الخبز والأرز، ولذا يمكنك تقديم للطفل 4 معالق صغيرة من الفتة وقطعتين من اللحم.