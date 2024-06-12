شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتجنب أمراض القلب؟ علامات المرض و6 طرق للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

أمراض القلب معقدة، لأنها تشمل حالات قد تؤدي إلى أنواع مختلفة من المضاعفات، وما يجعل الأمور أسوأ هو أن معظم أمراض القلب تكون صامتة، مما يعني أنها إما تأتي بدون أعراض، أو إذا ظهرت، فغالبًا ما يتم الخلط بينها وبين حالات حميدة أخرى. وبغض النظر عن ذلك، فمن المهم التعرف على بعض العلامات والأعراض الدقيقة لأمراض القلب، بما في ذلك ألم الصدر وضيق التنفس وخفقان القلب وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من إجراء التغييرات اللازمة في نمط حياتك لمنع وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

عندما يتعلق الأمر بالوقاية من أمراض القلب، فإن تغيير نمط الحياة يمكن أن يساعد. وتشمل هذه:

تناول نظام غذائي صحي ومتوازن وتجنب الأطعمة الغنية بالفيتامينات الدهون المشبعة والملح والسكر يمكن أن يمنع أمراض القلب.

- التخفيف من العادات الاستهلاكية السيئة مثل التدخين وغيرها.

النشاط البدني المنتظم

الحفاظ على وزن صحي وتجنب السمنة

إدارة ضغط الدم والسكري والكوليسترول

إدارة التوتر والقلق

اتباع عادات النوم الجيدة

علامات امراض القلب

ألم الصدر هو العرض الأكثر شيوعًا لأمراض القلب، وينجم عن ضعف تدفق الدم أو الأكسجين إلى القلب. تُعرف هذه الحالة أيضًا باسم الذبحة الصدرية،

خفقان

هذا العرض، المعروف أحيانًا باسم عدم انتظام ضربات القلب، يشير إلى ضربات القلب غير المنتظمة أو غير المنتظمة. سببه عدم قدرة القلب على ضخ الدم، غالبًا ما يتم وصفها بأنها إحساس بالرفرفة أو السباق أو التخطي.

ضيق التنفس

غالبًا ما يعاني الشخص المصاب بمرض القلب من ضيق في التنفس، والذي يُعرف أيضًا باسم ضيق التنفس. ويحدث هذا عندما يكون القلب غير قادر على ضخ الدم، مما يؤدي إلى تراكم الدم في الأوردة التي تربط القلب بالرئتين. وهذا التراكم يؤدي بدوره إلى تسرب السوائل إلى الرئتين، وبالتالي يسبب ضيق التنفس.

التعرق الزائد

ويعتبر التعرق الغزير غير المعتاد أحد الأعراض الرئيسية لأمراض القلب وعندما يكون القلب غير قادر على القيام بنشاطه القلبي لضخ الدم إلى أجزاء الجسم المختلفة بشكل صحيح، يقوم الجسم بالضغط الإضافي عليه لتسهيل تدفق الدم.