شكرا لقرائتكم خبر عن لو مامي جديدة.. اعرفى امتى تدخلي لطفلك الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القيام بإدخال طعام صلب للطفل يعد من المراحل الصعبة على الأم، وأيضا له بعض الشروط والعلامات التي تظهر على الطفل للمساعدة في تقبل هذا النوع من الأطعمة، وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes هذه العلامات، ومنها:

- عندما يبدأ طفلك بالجلوس دون أي دعم أو عندما يتمكن من موازنة رأسه بمفرده.

- يصبح وقت التغذية أي وقت تناولهم للطعام أقصر مع مرور الوقت.

-يشعر بالفضول عندما يتناول أفراد الأسرة الطعام، ويحاولون انتزاع الطعام من طبقك.

- مضغ أصابعهم باستمرار

ما هو السن المناسب لإمداد الطفل بالغذاء الصلب؟

العمر المثالي لبدء الطعام الصلب هو 6 أشهر ولكن في حالات مختارة يفكر أطباء الأطفال في البدء المبكر عند 4 أشهر ، لافتين إلى ضرورة عدم التركيز على الكمية في الأيام الأولى، ويجب على الأمهات التركيز أكثر على إطعامهم الكمية المناسبة من الطعام بدلاً من إطعامهم بالقوة، و يجب أن يكون الهدف هو جعلهم يأكلون وليس مقدار ما يأكلونه.

وحث التقرير، علي ضرورة البدأ بـ وجبات بسيطة مكونة من مكون واحد، فلا تبالغى في إعداد وجبات ثقيلة للطفل والتي يمكن أن تؤذي الجهاز الهضمي بسهولة وتؤدي إلى مشاكل متعلقة بالمعدة، وابدأى بالأطعمة أو المكونات البسيطة والأساسية التي تتطلب جهدًا أقل في المضغ، ولها طعم خفيف، وسهلة الهضم، فالأطعمة السهلة والخفيفة مثل الفواكه المهروسة والخضراوات مثل البطاطا الحلوة والتفاح والموز والعصيدة اليومية والأرز الطري الناعم هي أفضل الطرق للبدء.

فبعد البدء بتناول الأطعمة الصلبة، يُنصح الآباء باهتمام الطفل بعد كل وجبة بحثًا عن أي علامات لعسر الهضم أو الحساسية، فقد يكون من الطبيعي جدًا بالنسبة لهم أن يرفضوا المواد الصلبة في البداية، ولكن من المهم أيضًا عدم إجبارهم على التغذية.

