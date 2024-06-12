شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتناول لحمة الرأس بشكل صحى؟ والان مع تفاصيل الخبر

لحمة الرأس من الأطعمة التي يعشقها الكثيرون، فلا يستطيعون الاستمتاع بالعيد بدون وجودها علي المائدة الخاصة بهم خلال عيد الأضحي، ولكن هناك بعض الفئات الممنوعة من تناولها، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون، والسعرات الحرارية التي تؤثر سلبا على صحة الفرد.

ووفقا لتصريح خاص من الدكتور محمد علي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب أسيوط، فإن لحمة الرأس تعتبر خطرا في حالة الإسراف في تناولك لها، فقد تزيد من فرص الإصابة بمشاكل في القلب، والتعرض لانسداد في الشرايين، وقد تزيد من فرص التعرض لارتفاع نسبة الدهون الثلاثية والكولسترول في الجسم.

وأضاف استشاري السمنة والنحافة، أن الإسراف في تناول لحمة الرأس أيضا يزيد من فرص التعرض لمشاكل في مستويات السكر بسبب الدهون العالية به، وأيضا السعرات الحرارية، وهذا يزيد من فرص زيادة نسب مقاومة الأنسولين والتعرض لبعض المشاكل الصحية المصاحبة لمرض السكر.

كما أكد علي ضرورة تجنب مرضي ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكولسترول ومرضي السمنة من تناولهم للحمة الرأس بكثرة، لأنها تحتوي علي نسبة عالية من الصوديوم والدهون المشبعة التي تزيد من فرص التعرض للعديد من المضاعفات، كما أن مرضي الجهاز الهضمي كالإنتفاخ والإسهال، تؤثر سلبا علي صحتك لأنها ثقيلة علي المعدة وتسبب عسر الهضم.

ولتناول لحمة الرأس بشكل صحي، يجب عدم الإسراف في تناولها، مع ضرورة اختيار أجزاء اللحم الخالية من الدهون، وطهيها بالبخار أو الشواء.