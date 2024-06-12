شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب صحى ضرورى لمرضى ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

ضغط الدم أحد الأمراض المزمنة التي إذا أصابتك كان لزاما عليك اتباع نظام غذائى وحياتى مختلف، فضلا عن نظام رياضى وحركى مختلف أيضا، لتجنب المضاعفات غير الصحية على صحة القلب ونسب ضغط الدم بشكل عام، فضلا عن الأضرار الأخرى والمضاعفات الشديدة مثل الجلطات والسكتات.

وفقا لتقرير نشر في موقع ndtv المعنى بالصحة العامة والتغذية، فإن الكثير من مرضى ضغط الدم يعانون من صعوبة الخيارات الصحية التي يلجأون لها، أو يضموها لنظامهم الغذائي الصحى الذين يحتاجونه خلال يومهم، فعليهم أولا الاهتمام بتناول الخضراوات الصحية، والتركيز على تناول فاكهة منخفضة السكر الصحية التي تعزز من ضبط مستويات ضغط الدم، وسلامة الجسم والصحة.

تابع التقرير أنه للوقاية من ارتفاع ضغط الدم لابد من الاهتمام بنوعية المشروبات الصحية، حتى وإن كانت مشروبات مستخلصة من الخضراوات، مثل مشروب الخيار المستخلص والصحى، لأنه يتركز فيه فائدة الخيار بشكل مركز، فضلا عن أنه مصدر هام لعنصر البوتاسيوم الهام والصحى، الذى يحتاجه الجسم للقوة والطاقة، فضلا عن أنه مدر بول طبيعى، يخلص الجسم من السموم، ويعزز من مستويات ضغط الدم، وزيادة إدرار البول يساعد بشكل كبير على تقليل نسب الصوديوم في الدم، وهو ما يساعد على تعزيز صحة الجسم، والتخلص من سموم الجسم، فضلا عن إتزان سوائل الجسم، وهو ما يؤدى في النهاية لخفض مستويات الضغط بشكل عام، وانضباط النظام الغذائي لمريض السكر.

ولإعداد هذا المشروب الصحى والمفيد، يفضل نزع قشور الخيار، وخفقه جيدا، وتناوله كما هو أو تصفيته تصفيه جيدة والاستمتاع بمذاقه الجيد وفوائده العظيمة للصحة.