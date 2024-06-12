شكرا لقرائتكم خبر عن لو عروسة جديدة وبتخططي للحمل.. بذور هتساعدك فى تعزيز الخصوبة وتغذية جسمك والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تخططين للحمل، عليك إدراج بعض البذور التي تساعد في حصولك علي صحة جيدة، للحصول علي حمل خالي من المشاكل الصحية، والمساعدة في بناء إمدادك بالحديد ودعم الخصوبة وإعدادك للحمل، وذلك وفقا لموقع hindustantimes.

قدم التقرير بعض البذور المهمة التي تساعد فى زيادة الخصوبة للحمل، ومنها:- بذور السمسم

غنية بالزنك، وهو أمر ضروري لانقسام الخلايا بشكل سليم ونمو الجنين، وبذور السمسم لها تأثير قوي عندما يتعلق الأمر بإعداد الجسم للحمل. يساعد الزنك أيضًا في تنظيم الهرمونات والخصوبة.

-بذور عباد الشمس

فهي مصدر ممتاز لفيتامين E، وهو مضاد للأكسدة يساعد على حماية خلايا الأم والجنين من التلف، كما أنها توفر حمض الفوليك، الذي يحمي ويمنع العيوب الخلقية.

- بذور اليقطين

تحتوي على نسبة عالية من الزنك وهو أمر حيوي لخصوبة الذكور والإناث، ويمكن أن تكون بذور اليقطين إضافة مذهلة لنظامك الغذائي أثناء الحمل. كما أنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية المهمة لنمو دماغ الطفل وعينه.

- بذور الكتان

فهي غنية بالقشور، وهي مركبات نباتية قد تساعد في توازن الهرمونات وتعزيز الخصوبة. كما أنها توفر أحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف المفيدة أثناء الحمل.

- بذور الشيا

فهي مصدر ممتاز للألياف، والتي يمكن أن تساعد في منع الإمساك أثناء الحمل. كما أنها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة والبروتين النباتي.

