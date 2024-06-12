شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: مخاطر أنفلونزا الطيور لا تزال منخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، إن الخطر على الصحة العامة من فيروس أنفلونزا الطيور (إتش5إن1) ما زال منخفضا رغم انتشاره بين أبقار الألبان في الولايات المتحدة.

وأضاف تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن الفيروس لم يظهر علامات على اكتساب القدرة على الانتشار بسهولة بين البشر، حيث تم الإبلاغ عن 893 حالة إصابة بشرية منذ عام 2003، وأنه لا يزال هذا هو الحال، ولهذا السبب تواصل منظمة الصحة العالمية في هذا الوقت تقييم المخاطر على الصحة العامة بأنها منخفضة".

علم الأوبئة...

تنتشر فيروسات الأنفلونزا الحيوانية عادة في الحيوانات ولكنها يمكن أن تصيب البشر أيضًا، تم اكتساب العدوى لدى البشر في المقام الأول من خلال الاتصال المباشر بالحيوانات المصابة أو من خلال الاتصال غير المباشر بالبيئات الملوثة، اعتمادًا على المضيف الأصلي، يمكن تصنيف فيروسات الأنفلونزا A على على أنها أنفلونزا الطيور أو أنفلونزا الخنازير أو أنواع أخرى من فيروسات الأنفلونزا الحيوانية.

قد تسبب عدوى فيروس أنفلونزا الطيور لدى البشر أمراضًا تتراوح من عدوى خفيفة في الجهاز التنفسي العلوي إلى أمراض أكثر خطورة ويمكن أن تكون مميتة، كما تم الإبلاغ عن التهاب الملتحمة وأعراض الجهاز الهضمي والتهاب الدماغ واعتلال الدماغ.

الاختبارات المعملية مطلوبة لتشخيص إصابة الإنسان بالأنفلونزا، تقوم منظمة الصحة العالمية دورياً بتحديث بروتوكولات التوجيه الفني للكشف عن الأنفلونزا الحيوانية المنشأ باستخدام الطرق الجزيئية.

استجابة الصحة العامة..

تقدم منظمة الصحة العالمية الدعم المستمر لحكومة الهند من خلال المشورة الفنية والتحديثات بشأن تقييم المخاطر وتحديث خطط الطوارئ - في القطاعين البشري والحيواني على السواء بما يتماشى مع الإرشادات العالمية.

