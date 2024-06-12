شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى عظامك من مخاطر الإصابة.. اعرف أهمية الغذاء المتوازن والان مع تفاصيل الخبر

آلام الظهر والركبة والكتف والإجهاد والالتواء والكسور والسقوط تظهر بشكل شائع لدى العديد من الأشخاص خلال أشهر الصيف وللوقاية من إصابات العظام، لا بد من ممارسة تمارين التمدد والإحماء قبل أي نشاط، وارتداء الأحذية والملابس المناسبة، والتأكد من حصولك على القدر الكافي من الماء، والراحة للتعافي من أي نوع من الإصابات التي تجعل من الصعب عليك القيام بالأعمال اليومية، وفقا لما شره موقع onlymyhealth

نصائح لتجنب إصابات العظام خلال فصل الصيف

للاستمتاع بالصيف دون أي ألم أو إصابات، عليك بالإحماء قبل أي نشاط والتهدئة بعد ممارسة الرياضة، والالتزام بنظام غذائي متوازن يشمل جميع العناصر الغذائية الحيوية، وتمارين التمدد قبل ممارسة أي رياضة أو نشاط".

و يسبب الجفاف تشنجات العضلات، والدوخة، وزيادة ضربات القلب، والتعب، والإغماء، لذا اشرب ما لا يقل عن 12 كوبًا من الماء يوميًا، واحصل على قسط كافٍ من الراحة، وارتداء المعدات المناسبة لحماية جسمك مثل الأحذية والخوذات المناسبة. والقفازات والوسادات الواقية ذات الجودة الممتازة.

وإذا كنت تعاني من الألم أو التعب أو تعلم أنك تعاني من إصابة، توقف عن النشاط فورًا ولا تستأنفه إلا بعد نصيحة الطبيب. ستستغرق الإصابات وقتًا للشفاء، لذا لا تتعجل واتبع إرشادات الطبيب. ابق على اطلاع جيد بإصابتك لتجنب أي مضاعفات أو أضرار طويلة المدى.

