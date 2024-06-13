شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة غنية بالألياف تساعد فى رحلة إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

تساعد الخضراوات الغنية بالألياف في إنقاص الوزن عن طريق منح جسمك أليافًا قابلة للذوبان، وإبطاء عملية الهضم وإبقائك ممتلئًا لفترة أطول، وتساعدك الألياف غير القابلة للذوبان في إبقائك ممتلئًا وتقليل الجوع.



وفقا لموقع هيلث سايد فإن هذه الخضراوات تساعد في التحكم في السعرات الحرارية التي تتناولها مع تحسين عملية الهضم ومستوى السكر في الدم .

أهم الخضروات الغنية بالألياف لفقدان الوزنالعدس

العدس هو مصدر ممتاز للبروتين والألياف والمعادن مثل المنجنيز والبوتاسيوم والحديد، يحتوي على 10% من محتواه الإجمالي على شكل ألياف غذائية، يمكن إضافة أنواع مختلفة من العدس إلى السلطات والخضراوات والشوربات.

البقوليات الكاملة

تعتبر البقوليات مثل الفاصوليا السوداء والبازلاء السوداء والحمص مصدرًا ممتازًا للبروتين والألياف الغذائية، يساعدك على الشبع بسبب محتواها العالي من الألياف التي تساعدك على إدارة الوزن.

الخضراوات الورقية

تعتبر الخضراوات الورقية ضرورية لأي نظام غذائي، سواء لإدارة الوزن، أو التحكم في نسبة السكر في الدم، أو خفض نسبة الكوليسترول المرتفعة، وما إلى ذلك، تحتوي الخضر الورقية مثل السبانخ على 5٪ من وزنها الإجمالي على شكل ألياف، يساعدك دمج الخضار الورقية الخضراء على الشعور بالشبع وتجنب الرغبة الشديدة في تناول الطعام غير المرغوب فيها.



