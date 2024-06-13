صحة ورشاقة

الصحة العالمية: هناك خطر حقيقي من مجاعة في بعض مناطق السودان

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الأربعاء أن هناك “خطرا حقيقيا للغاية من مجاعة جماعية” في بعض مناطق السودان الذي تمزقه الحرب، حيث أدى الصراع إلى عدم توفر المساعدات الطبية على نطاق واسع.

وقال “الناس يموتون بسبب عدم توفر الخدمات الأساسية والأدوية، بينما هناك خطر حقيقي من مجاعة جماعية في بعض الخليج 365”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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