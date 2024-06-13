شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 10 فوائد صحية لتناول البروكلي بانتظام والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

ينتمي البروكلي إلى عائلة الكرنب، وهو معروف بفوائده الغذائية، حيث إن البروكلي يحتوي على الألياف والمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة والكالسيوم، ووفقا لتقارير صحية هندية، فإن تناول البروكلي 1-2 مرات في الأسبوع يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 32-43 في المائة.

فيما يلي بعض الفوائد الصحية لتناول البروكلي:

يساعد في إنقاص الوزن: بالنسبة للأشخاص الذين يحاولون إنقاص وزنهم، فإن إضافة البروكلي إلى نظامهم الغذائي قد يكون خيارًا جيدًا، فهو غني بالألياف والبوتاسيوم ومنخفض السعرات الحرارية، ويعتبر شرب عصير البروكلي مفيداً أيضاً عند إنقاص الوزن.

سهل الهضم: يحتوي البروكلي على نسبة عالية من الألياف والماء، ما يجعله سهل الهضم، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي هذه على إنزيمات تدعم صحة الجهاز الهضمي.

يعزز المناعة: البروكلي غني بالفيتامينات والمواد المغذية التي يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة وتقليل الالتهاب والتورم، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة مثل السلفورافان.

صحة الجلد: بصرف النظر عن الحفاظ على صحة الجسم، يساعد البروكلي أيضًا على حماية البشرة من أشعة الشمس والحفاظ على البشرة صحية ومتوهجة، وذلك لأن البروكلي يعزز إنتاج الكولاجين.

صحة العين: يحتوي البروكلي على الكاروتينات واللوتين والزياكسانثين، والتي يمكن أن تساعد في منع مشاكل العين المرتبطة بالعمر مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي.

غني بمضادات الأكسدة: البروكلي غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C وبيتا كاروتين التي يمكن أن تحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمضادات الأكسدة هذه أن تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

يحافظ على برودة الجسم: يمكن أن يساعد المحتوى المائي العالي في البروكلي على تبريد الجسم في المناخ الحار. يحتوي البروكلي على حوالي 92 بالمائة من الماء مما يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة مرتفعة.

السيطرة على مستويات السكر: يمكن للبروكلي أن يحافظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، إذ يحتوي 100 غرام من البروكلي على 7 غرامات فقط من الكربوهيدرات، ووفقًا للخبراء، يجب على مرضى السكر اختيار نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات ما يساعدهم على الحفاظ على مستوى السكر منخفضًا.

يساعد في كثافة العظام: أضف البروكلي إلى نظامك الغذائي إذا كنت تعاني من مشاكل متعلقة بالعظام. فهو غني بالكالسيوم وهو أمر ضروري لكثافة العظام.

مفيد لصحة القلب: يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في البروكلي أن تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية لأنها تقلل من كمية الكوليسترول في الجسم.

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