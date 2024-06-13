شكرا لقرائتكم خبر عن للحصول على فوائده.. اعرفى امتى تدخلى البطيخ فى طعام طفلك والان مع تفاصيل الخبر

البطيخ يعد من الفواكه الصيفية الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، وتناوله يعمل على ترطيب الجسم، والحماية من الجفاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ولكن متى يمكن للطفل تناول البطيخ؟



أجابت عن هذا السؤال الدكتورة لمياء علي استشاري طب الأطفال بكلية طب عين شمس، موضحة أن البطيخ يتمتمع بمذاق رائع ومميز، وتناوله خلال فصل الصيف يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في ترطيب الجسم، ويمكن إعطاء البطيخ للطفل بعد عمر 6 أشهر، للحصول على فوائده الكثيرة.



وأكدت استشاري طب الأطفال، أن البطيخ يساعد بشكل ملحوظ في تقوية مناعة الطفل، والسبب يرجع لاحتوائه على مادة الليكوبين المسئولة عن مكافحة البكتيريا والفيروسات والعدوى، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي من دورها دعم الجسم وتقوية وتعزيز الجهاز المناعي.



وأضافت أن البطيخ يحتوي على نسبة عالية من الحديد، وفيتامين ب، هذان العنصران مفيدان في تقوية المناعة، وحماية الجسم من الإصابة بالأنيميا، وفقر الدم، فتناوله يزيد من قدرة الجسم لإنتاج كريات الدم الحمراء، وأيضا يعمل على تقوية وتنشيط الدورة الدموية، لافتة إلى أهميته في الوقاية من الجفاف خلال فصل الصيف بسبب احتواء البطيخ على نسبة عالية من الماء.



وأشارت إلى أن البطيخ يعد علاجا طبيعيا للطفل الذي يعاني من الإمساك، وهذ يرجع إلى احتوائه على نسبة عالية من الألياف التي من دورها تحسين حركة المعدة والأمعاء، وتسهيل عمليتى الهضم والإخراج.