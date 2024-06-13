شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخطاء يومية تهدد صحة الكلى.. بلاش تدخين والان مع تفاصيل الخبر

عدم شرب كمية كافية من الماء أو تناول الكثير من مسكنات الألم، من أبرز الأسباب المؤدية لتعرض الكلى للخطر، ومن أبرز هذه الأضرار الإصابة بسرطان الكلى، وذلك وفقا لما أوضحه التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes.



أشار التقرير، إلى أن سرطان الكلى يصاب به الشخص بدون أعراض، ويزداد خطر الإصابة بهذا السرطان مع التقدم في السن، وتلعب عوامل نمط الحياة دورًا في تطوره، حيث تم تشخيص إصابة ما يقرب من 4600 شخص بسرطان الكلى في عام 2023، ويبلغ متوسط العمر عند التشخيص 65 عامًا.



وأوضح التقرير، أن الكلى هي العضو الذي يعمل على تصفية النفايات والسوائل الزائدة من الدم، والحفاظ على توازن ، وتنظيم ضغط الدم. ومع ذلك، يمكن أن تتعرض صحة الكلى للخطر بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك خيارات نمط الحياة والظروف الطبية، وأحد هذه المخاوف هو سرطان الكلى.



ويرتبط سرطان الكلى غالبًا بعوامل مثل التدخين والسمنة والاستعداد الوراثي، وتشمل الأعراض وجود دم في البول وآلام الظهر وفقدان الوزن والتعب.

أخطاء في نمط الحياة يجب تجنبها للوقاية من سرطان الكلى، ومنها:- عدم تناول نظام غذائي متوازن

إعطاء الأولوية لنظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، مع الحد من اللحوم المصنعة والمشروبات السكرية والدهون غير الصحية.

- الوزن الزائد

اهدف إلى الحفاظ على وزن صحي للجسم من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وعادات الأكل المدروسة. الوزن الزائد يمكن أن يجهد الكلى ويزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى والسرطان. ركز على تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالمغذيات بأجزاء مناسبة لدعم إدارة الوزن والصحة العامة.

- عدم شرب الماء

الترطيب الكافي ضروري لوظيفة الكلى السليمة والتخلص من النفايات والسموم من الجسم. اشرب الكثير من الماء طوال اليوم، بما لا يقل عن 8 أكواب أو 2 لتر، لدعم صحة الكلى المثالية. مراقبة لون البول، يشير البول الأصفر الشاحب إلى وجود ترطيب كافٍ.

-التدخين

يعد التدخين من عوامل الخطر الهامة للإصابة بسرطان الكلى، و يمكن أن يساعد الإقلاع عن التدخين في حماية الكليتين وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

- عدم مراقبة ضغط الدم

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف الكلى بمرور الوقت، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى والسرطان. راقب ضغط دمك بانتظام واتخذ خطوات لإبقائه ضمن نطاق صحي من خلال تعديلات نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وإدارة التوتر وتناول الأدوية إذا لزم الأمر، استشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على إرشادات شخصية.

- ارتفاع مستويات السكر في الدم

الأفراد المصابون بداء السكري معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بأمراض الكلى والسرطان. الحفاظ على السيطرة الصارمة على مستويات السكر في الدم من خلال النظام الغذائي، وممارسة الرياضة، والأدوية، والمراقبة المنتظمة. راقب كمية الكربوهيدرات التي تتناولها، ومارس نشاطًا بدنيًا منتظمًا، والتزم بخطة إدارة مرض السكري لتقليل مخاطر حدوث مضاعفات في الكلى.

- تناول الكثير من مسكنات الألم

بعض مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، عند استخدامها بشكل مفرط، يمكن أن تضر الكلى.

وأكد التقرير على ضرورة التخلي عن هذه العادات الخاطئة التي تزيد من فرص الإصابة بسرطان الكلي، واستبدالها بالأمور الصحية التي تزيد من الحفاظ على صحة الكلى.

