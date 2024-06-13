شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مخاطر انخفاض ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

في حين أن ارتفاع ضغط الدم يمثل تحديًا صحيًا كبيرًا، إلا أن انخفاض ضغط الدم يمكن أن يشكل أيضًا مشاكل مختلفة، عندما يكون ضغط دمك منخفضًا جدًا، تفشل أعضاء الجسم الحيوية في الحصول على ما يكفي من الأكسجين والمواد المغذية، مما يؤدي إلى أعراض مثل التنفس السريع، وخفقان القلب، والجلد البارد والعرق، وأكثر من ذلك، وعلى الرغم من أنه أقل شيوعًا لدى الشباب، إلا أن انخفاض ضغط الدم، يمكن أن يحدث لعدة أسباب. منها الجفاف، الذي يقلل من حجم الدم، ونقص التغذية (خاصة الفيتامينات المهمة مثل B12 والفولات)، وأمراض الغدد الصماء مثل مرض أديسون أو الانخفاض الشديد في نسبة السكر في الدم هي من بين الأسباب المحتملة، وفقا لما نشره موقع healthshots

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تنجم الحالة عن التهابات حادة (الإنتان)، بعض اضطرابات القلب، واستخدام بعض الأدوية، مثل تلك المخصصة لعلاج الاكتئاب أو ارتفاع ضغط الدم، وكذلك فقدان الدم بسبب الصدمة أو النزيف الداخلي.

وعلى الرغم من أن انخفاض ضغط الدم قد لا يكون مصدر قلق دائمًا، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى أعراض بما في ذلك الإرهاق والإغماء والدوخة. وفي الحالات القصوى، يمكن أن يكون علامة على وجود حالة طبية كامنة يجب علاجها".

وبالتالي، فإن المفتاح هو الحفاظ على مستويات ضغط الدم في نطاق مقبول ليس فقط من خلال السيطرة على أي مشاكل طبية أساسية ولكن أيضًا من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وتناول الأطعمة المغذية، والحفاظ على وزن صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، وشرب كمية كافية من الماء، ومن المهم أيضًا الإقلاع عن التدخين.

ويعرف نطاق ضغط الدم الصحي بأنه الضغط الانقباضي (الرقم العلوي) الذي يقل عن 120 ملم زئبق والضغط الانبساطي (الرقم السفلي) أقل من 80 ملم زئبق، والذي يتم التعبير عنه عادة بـ 120/80 ملم زئبق.