شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علاجات منزلية سهلة لحموضة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

حموضة المعدة تجربة مؤلمة مشكلة شائعة لدى الأشخاص الذين ليس لديهم جهاز هضمي صحي أو لديهم مشاكل حادة في هضم الأطعمة، والحموضة وحرقة المعدة من الأعراض الشائعة لضعف صحة المعدة.

أعراض حموضة المعدة الصباحي

وفقا لموقع هيلث سايد تتضمن بعض علامات وأعراض حرقة المعدة الصباحية ما يلي:

ألم في الصدر، خاصة عند الاستلقاء أو الانحناء.

طعم حمضي ومالح وساخن في الجزء الخلفي من الحلق.

إحساس بالحرقان في الحلق.

إحساس بالحرقة في الصدر.

ألم حاد في الصدر.

وبصرف النظر عن جميع الأعراض المذكورة أعلاه، قد يلاحظ الشخص أيضًا ما يلي:

الغثيان أو القيء

ألم وصعوبة في بلع الطعام

سعال

العلاجات المنزلية لعلاج حموضة المعدة

جرب هذه العلاجات المنزلية لحموضة المعدة عندما تزعجك أول شيء في الصباح:

ابقِ رأسك مرتفعًا

من المهم أن تتخذ هذه الخطوة الصغيرة عندما تعاني من حموضة المعدة ، إذا كنت لا تزال في سريرك، فتأكد من تغيير وضعيتك ورفع رأسك لتقليل أعراض حموضة المعدة.

تجنب شرب القهوة

تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي يمكن أن تسبب الحموضة داخل المعدة عند تناولها في الصباح، يمكن للقهوة أيضًا أن تريح العضلة العاصرة السفلية للمريء بشكل مؤقت، مما يزيد من خطر ارتجاع الحمض.

ابتعد عن العصائر الحمضية

إن شرب كميات زائدة من عصائر الفاكهة الغنية بفيتامين C، أو التي تحتوي على حمض الستريك بطبيعتها يمكن أن يضر بصحة معدتك. عند استهلاكها بكميات أكبر، يمكن أن تؤدي عصائر الحمضيات إلى ارتجاع الحمض.

تناول عشائك قبل 3 ساعات على الأقل من الذهاب للنوم

تجنب النوم أو التوجه إلى سريرك مباشرة بعد الانتهاء من العشاء، وهذا لا يسمح للجسم بهضم الطعام بشكل صحيح، وبالتالي يؤدي إلى الحموضة وحرقة المعدة. تناول الطعام دائماً قبل النوم بـ 2-3 ساعات حتى يتمكن جسمك من إنهاء عملية الهضم ولا تعاني من الارتجاع الحمضي في صباح اليوم التالي.

اهتم بوزنك

السمنة يمكن أن تكون عامل خطر للارتجاع الحمضي، يقع الحجاب الحاجز فوق المعدة مباشرة، وهذا العضو عادة ما يقوي العضلة العاصرة السفلية للمريء مما يمنع الإنتاج الزائد لحمض المعدة من التسرب إلى المريء. عندما يكون هناك دهون زائدة في البطن، يزداد الضغط في أسفل البطن إلى مستوى يتضاعف فيه إنتاج الحمض داخل المعدة.

الإقلاع عن التدخين

التدخين والحموضة مترابطان، عندما تدخن، فإنه يؤدي في الواقع إلى تفاقم مرض الارتجاع عن طريق إثارة ارتجاع الحمض بشكل مباشر وربما عن طريق انخفاض طويل الأمد في ضغط العضلة العاصرة المريئية السفلية.

تجنب تناول الأطعمة الحارة

الأطعمة الحارة والدهنية ضارة بصحة المعدة، يجب أن تحد من تناول هذه الأطعمة عندما تكون لديك مشكلة حموضة المعدة.