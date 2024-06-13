شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فواكه صيفية تساعد فى التخلص من "الكرش" والان مع تفاصيل الخبر

مع ارتفاع حرارة الطقس، يميل الكثيرون لتناول الأطعمة الباردة كالآيس كريم، وشرب العصائر المعلبة والمياة الغازية، وهذا الأمر يتسبب في التعرض لزيادة الوزن، ولكن يمكنك التخلص من الكرش والوزن الزائد وفي نفس الوقت ترطيب الجسم بالأطعمة الباردة، وبشكل صحي.



أوضح الدكتور إبراهيم نوح استشاري السمنة والنحافة في كلية طب قنا، أن الفواكه تعد من الأطعمة المهمة للجسم بشكل عام، ومهمة خلال فصل الصيف لأنها تمد الجسم بالسوائل، وأيضا تحميه من التعرض لأي مضاعفات بسبب ارتفاع حرارة الطقس، كالجفاف، أو هبوط السكر، أو ما شابه ذلك.

وأضاف استشاري السمنة والنحافة، أن هناك أنواع عديدة من الفواكه الصيفية التي يمكنك تناولها بأمان دون التعرض لـ زيادة الوزن بل تساعد في حرق الدهون، ومنها:

-الخوخ

يحتوي الخوخ على نسبة عالية من مادة الكاتيكين التي تعمل علي ارتفاع نسبة حرق الدهون بالجسم، كما أنه يحتوي علي نسبة عالية من الألياف الصحية التي تساعد علي فقدان الوزن بشكل صحي، وأيضا الشعور بالشبع لفترة طويلة، كما أنها تمد الجسم بالسوائل التي يحتاجها خلال ارتفاع حرارة الطقس، وتحميه من الإصابة بالجفاف.

-التفاح

يتميز باحتوائه علي نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، وأيضا غناه بالألياف الغذائية المهمة، والعديد من العناصر الغذائية الأخرى المهمة للجسم، ولذا تناوله يساعد بشكل ملحوظ في شعورك بالشبع لفترات طويلة، وأيضا إمداد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة للجسم.

-البطيخ

يحتوي البطيخ علي العديد من العناصر الغذائية المهمة والمفيدة للجسم، حيث إنه يساهم بشكل كبير في الشعور بالشبع لفترات طويلة بسبب غناه بالألياف، كما احتوائه علي نسبة عالية من البوتاسيوم يساعد على تنشيط الدورة الدموية وضبط ضغط الدم وتقوية عضلة القلب، وذلك خاصة خلال فصل الصيف، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، ولذا فتناوله يعد صحي للتخلص من الوزن الزائد.

