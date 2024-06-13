شكرا لقرائتكم خبر عن ما معدلات السرعة المناسبة لتمارين المشى؟ والان مع تفاصيل الخبر

أكدت مؤسسة القلب البريطانية أن وتيرة المشي المعتدلة التقريبية للشخص الذي يتمتع بمستويات لياقة بدنية جيدة يجب أن تكون 15 دقيقة لكل ميل أو9 دقائق لكل كيلومتر، سيتم أخذ وتيرة المشي السريع في الاعتبار عندما يكون الشخص قادرًا على المشي لمدة 12 دقيقة لكل ميل أو قضاء 7.5 دقيقة فقط لكل كيلومتر، ومع ذلك، يمكن أن يختلف هذا من شخص لآخر حيث قد تختلف مستويات اللياقة البدنية وعامل العمر والظروف الصحية، وفقا لما نشره لموقع healthshots.

نصائح لزيادة سرعة المشي بشكل صحى - اعمل على تحسين وضعية جسمك

الوقوف بشكل مستقيم يفتح رئتيك، مما يجعل التنفس أسهل، يمكنك المشي بشكل أسرع مستقيما.

- اتخذ خطوات صغيرة

فكر في خطوات صغيرة، هذا هو. قد يبدو الأمر غريبًا، لكن الخطوات الأقصر والأسرع تجعلك تمشي بشكل أسرع. يتعلق الأمر بالكفاءة، وإيجاد هذا الإيقاع حيث بالكاد تلمس قدميك الأرض. كما أن اتخاذ خطوات صغيرة وفعالة لا يجعلك تشعر بالتعب عاجلاً، لذا ستتمكن من المشي أكثر.

- احصل على أحذية المشي

ربما تلوم جسدك أو قدرتك على التحمل على بطء وتيرتك، ولكن قد يكون حذاء المشي الخاص بك هو السبب. تأكد من أنك تمتلك زوج الأحذية المناسب للمشي بشكل أسرع، يجب أن يكون حذاءك مرنا وخفيفة الوزن. ستحتاج أيضًا إلى المزيد من الأحذية المبطنة للمشي لمسافات أطول.



فوائد زيادة سرعة المشي

- حرق المزيد من السعرات الحرارية دون قضاء وقت إضافي في التمرين.

- تحسين لياقة القلب والأوعية الدموية.

- تحسين الحالة المزاجية.

- قد يؤدي المشي بشكل أسرع إلى زيادة حرق السعرات الحرارية لأنك في نهاية المطاف تمشي لمسافة أكبر في نفس الوقت أو من خلال المزيد من العضلات عن طريق زيادة سرعة المشي.

- يزيد من مستويات لياقتك البدنية.

- كما أنه يوفر الوقت من تمارين المشي من خلال مساعدتك على قطع نفس الطريق في فترة أقصر.