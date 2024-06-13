شكرا لقرائتكم خبر عن لو مضطرة للخروج.. 9 طرق لحماية الأطفال من ضربة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

ضربة الشمس من المخاطر الصحية التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال خلال فترات الصيف الحارة، ومع الارتفاع التدريجى في درجات الحرارة والموجات شديدة الحرارة، يمكن لضربة الشمس أن تسبب مضاعفات صحية قد تتطلب التدخل الطبي الفوري.



أوضح الدكتور وجدى هاشم أستاذ طب الأطفال بجامعة بنها، أن الأطفال هم الفئة الأكثر تضرراً في الحر الشديد ، فقد لا يتحملون درجات الحرارة العالية، وقد يتعرضون لمضاعفات بسرعة شديدة.



وكشف الطبيب عن مجموعة من النصائح والإرشادات التي تساعد على حماية الأطفال من ضربة الشمس وتجنب الخروج في الجو الحار.

أهم النصائح 1. ارتداء الملابس المناسبة

اختيار الملابس الخفيفة والمصنوعة من الأقمشة الطبيعية مثل القطن يساعد في تهوية الجسم وتقليل درجة حرارته، يفضل أن تكون الملابس فضفاضة وتغطي الجسم قدر الإمكان لحمايته من أشعة الشمس المباشرة.

2. استخدام واقي الشمس

تطبيق واقي الشمس على بشرة الأطفال ضروري عند الخروج من المنزل. يجب اختيار واقي شمس ذو حماية عالية وتجديده كل ساعتين، خاصة إذا كان الطفل يسبح أو يتعرق.

3. شرب كميات كافية من الماء

الحرص على ترطيب جسم الأطفال بشكل مستمر من خلال تقديم الماء والسوائل بشكل منتظم، الجفاف يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بضربة الشمس.

4. تجنب الخروج في ساعات الذروة

يفضل تجنب الخروج في الفترة ما بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً، حيث تكون أشعة الشمس في أقوى حالاتها. إذا كان من الضروري الخروج، يجب البحث عن الأماكن المظللة أو المغطاة.

5. استخدام القبعات والنظارات الشمسية

ارتداء القبعات العريضة التي تحمي الوجه والرقبة، واستخدام النظارات الشمسية لحماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية.

6. اللعب في المناطق المظللة

تشجيع الأطفال على اللعب في الأماكن المظللة مثل الحدائق التي تحتوي على أشجار كبيرة أو مناطق اللعب المغطاة لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

7. توفير وسائل التبريد

استخدام المراوح أو مكيفات الهواء لتبريد الجو داخل المنزل، وتجنب الأماكن الحارة والمغلقة. في حال الخروج، يمكن استخدام المناشف المبللة لتبريد جسم الأطفال بشكل دوري.

8. مراقبة الأعراض التحذيرية

يجب على الأهل مراقبة أي علامات تدل على الإصابة بضربة الشمس مثل ارتفاع درجة الحرارة، الصداع، الدوار، الغثيان، والإرهاق الشديد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب نقل الطفل إلى مكان بارد وتقديم السوائل بشكل فوري، والاتصال بالطبيب إذا لزم الأمر.

9. التوعية والتعليم

توعية الأطفال الأكبر سناً بأهمية حماية أنفسهم من أشعة الشمس، وتعليمهم كيفية التصرف عند الشعور بأعراض ضربة الشمس.