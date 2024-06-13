شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علامات الأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

من الضروري أن تكون على دراية بأعراض الأمراض المرتبطة بالحرارة لمنع حدوث مشكلات صحية خطيرة، يعد الإنهاك الحراري، الذي يتميز بالتعرق الشديد والضعف والدوخة والغثيان والصداع، علامة تحذيرية. إذا تركت دون علاج، يمكن أن تتطور إلى ضربة الشمس، وهي حالة خطيرة تتطلب عناية طبية فورية، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

تشمل أعراض ضربة الشمس ارتفاع درجة حرارة الجسم (أعلى من 103 درجة ، والجلد الأحمر والساخن والجاف (عدم التعرق)، والنبض السريع، والارتباك، وفقدان الوعي. إذا كنت تشك في حدوث ضربة شمس، فاطلب المساعدة الطارئة على الفور.

طرق الوقايةالترطيب

شرب الماء بانتظام، حتى لو لم تشعر بالعطش. يمكنك غمر الماء بشرائح الفاكهة مثل الليمون أو الليمون الحامض أو التوت لجعله أكثر جاذبية.

اللباس المناسب

الإفراط في ارتداء الملابس في الحرارة يمكن أن يسبب الجفاف ويزيد من درجة حرارة الجسم بسرعة أكبر، لذلك من الأفضل ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة. يعتبر القطن مثاليًا في الأيام الحارة لأنه يساعد على تقليل الطفح الحراري ويمتص العرق.

ولا تنس أيضًا ارتداء قبعة واسعة الحواف لحماية الوجه والرقبة من أشعة الشمس المباشرة، والنظارات الشمسية لحماية عيونهم من الأشعة فوق البنفسجية.

ألعاب خارجية

تكون أشعة الشمس في أقوى حالاتها بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً، مما يجعله أخطر وقت للتواجد بالخارج. ومن ثم، قم بجدولة الأنشطة الخارجية في الصباح الباكر أو في وقت متأخر بعد الظهر عندما تكون درجة الحرارة منخفضة

استخدم واقي الشمس بانتظام

ضع واقيًا من الشمس واسع النطاق على جميع مناطق الجلد المكشوفة، وأعيد وضعه كل ساعتين،

ابقِ هادئًا في الداخل

عندما يصبح الطقس حارا للغاية، فمن الأفضل البقاء في الداخل من أجل السلامة. إذا لم يكن لديك مكيف هواء، ففكر في قضاء بعض الوقت في الأماكن العامة المكيفة، مثل المكتبات أو مراكز التسوق أو المراكز المجتمعية.