شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ طب نفسى: اكتئابك مش بسبب الصراعات.. إصابتك بالأمراض النفسية استعداد وراثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق الحبيب أستاذ الطب النفسي بالسعودية الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب السابق، إن الأمراض النفسية استعداد وراثى وأصلها جينى، وليست لها علاقة بـ الإصابة بالاكتئاب عند مشاهدة الصراعات أو القتل أو العنف أو فى غزة أو غيرها من الأحداث، موضحا، إن هناك فرق بين الاكتئاب والحزن فالاكتئاب مرض نفسى.

وأوضح، خلال مؤتمر مركز أحمد عكاشة للطب النفسي بجامعة عين شمس، إن كل عام أشارك بمؤتمر الطب النفسي، موضحا، أن هناك تطورا كبيرا فى أدوية الفصام والاكتئاب، مؤكدا أن الحيرة الشديدة فى علاج مرضانا دفعتنا لإجراء المزيد من الأبحاث فى هذا المجال، مضيفا، أنه خلال المؤتمر تحدثنا عن المهارات الإكلينيكية للأطباء من خلال زيارة المريض له موضحا، إن هناك منهجا عمليا للتعامل مع المريض.

وأضاف، إن أمراض القلق هى الأكثر شيوعا فى المنطقة العربية، وينصح أن هذه مشاهد الصراعات يجب أن نقلبها بشكل إيجابي، ويجب علينا تربية أبنائنا على التحمل، وتشجيعه على العطاء ومنح الصدقات.

وقال، إن أمراض الاكتئاب ومتلازمة توريت لها علاجات تخففها ولها علاجات دوائية وسلوكية والمتلازمات الموجودة حاليا لازلنا لا نفهما لانها لازالت تحت البحث، مؤكدا إن هناك تطورا كبيرا فى علاج الاكتئاب والفصام وتظهر أدوية جديدة بشكل مستمر.



البروفوسير توماس شولز من المانيا

يذكر ان المؤتمر بدات جلساته بمركز أحمد عكاشة للطب النفسى بجامعة عين شمس، بحضور البروفوسير توماس شولز رئيس الجمعية العالمية للطب النفسي من المانيا، والبروفوسير رادولف رئيس الجمعية العالمية للعاملين فى مجال الادمان، وقد قاما بجولة تفقدية داخل المركز لمعرفة مدى التطور فى العلاج داخل المركز الذى يضم عدد كبير من المرضى النفسيين، والذين يتم علاجهم بالمجان داخل المركز.