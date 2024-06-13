شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامينات مهمة لزوار بيت الله الحرام .. منها فيتامين أ وفيتامين سي والان مع تفاصيل الخبر

يتعرض زوار بيت الله الحرام وبخاصة كبار السن لكثير من المشقة اثناء أداء العبادات ولذلك يجب الحرص على تناول القدر الكافى من المعادن والفيتامينات اللزمة للجسم لتفادى الشعور بالتعب والارهاق وظهورأى مشكلات صحية وبحسب موقع .mygnp.com

إلى جانب العناصر الغذائية الأخرى، مثل البروتينات والكربوهيدرات والدهون الغذائية، تساعد الفيتامينات والمعادن الجسم على النمو والازدهار. و يحصل معظمنا على ما يحتاجه في وجباتنا الغذائية اليومية، حيث توفر الأطعمة المختلفة فيتامينات ومعادن مختلفة، و قد يعاني بعض الأشخاص من حالات تتطلب مكملات الفيتامينات أو المعادن بالإضافة إلى ما يحصلون عليه من خلال نظامهم الغذائي الطبيعي.

فيتامين أ

يحافظ فيتامين أ على عمل القلب والرئتين والكبد والأعضاء الأخرى بشكل صحيح. يُسمى أيضًا بيتا كاروتين، وهو مهم لصحة الإنجاب والرؤية والجهاز المناعي.

يمكنك الحصول على فيتامين أ من كبد البقر، والسلمون، والبروكلي، والجزر، والقرع، والخضروات ذات الأوراق الخضراء، والشمام، والمشمش، والمانجو، ومنتجات الألبان، والحبوب المدعمة.

فيتامين ب

هناك ثمانية فيتامينات ب أساسية مختلفة - ب1 ( الثيامين )، ب2 ( الريبوفلافين )، ب3 ( النياسين )، ب5 ( حمض البانتوثنيك )، ب6 (البيريدوكسين)، ب7 ( البيوتين )، ب9 ( حمض الفوليك ) و ب12 (كوبالامين).

جميعها تساعد في تحويل الكربوهيدرات والدهون والبروتينات إلى طاقة. العديد من فيتامينات ب ضرورية أيضًا لتطور الخلايا ونموها ووظيفتها.

قد تحتاج إلى المزيد من فيتامينات ب إذا كنت من كبار السن، أو خضعت لعملية جراحية في الجهاز الهضمي، أو تعاني من اضطراب في الجهاز الهضمي،

فيتامين سي

يُعرف فيتامين C أيضًا باسم حمض الأسكوربيك، وهو يعزز جهاز المناعة ويزيد من امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية والمكملات الغذائية. نظرًا لأنه مضاد للأكسدة، فإن فيتامين C يحمي خلايانا من إتلاف الجذور الحرة. كما أنه يساعد في التئام الجروح من خلال مساعدة الجسم على إنتاج الكولاجين.

إذا كنت مدخنًا، فأنت بحاجة إلى 35 ملغ من فيتامين C يوميًا أكثر من غير المدخنين، لأن جسمك يحتاج إلى المزيد من فيتامين C لإصلاح تلف الخلايا الناجم عن الجذور الحرة في دخان التبغ.

فيتامين د

يعمل فيتامين د على بناء عظام قوية من خلال مساعدة الجسم على امتصاص الكالسيوم من الطعام والمكملات الغذائية. كما أنه يعزز عمل الجهاز المناعي.

قد يحتاج الأشخاص الذين يتجنبون التعرض لأشعة الشمس أو يستخدمون واقي الشمس - وهي جميع الاحتياطات الذكية للوقاية من سرطان الجلد - إلى المكملات الغذائية، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من اضطراب سوء الامتصاص حيث يواجه الجسم صعوبة في امتصاص العناصر الغذائية (مثل مرض كرون أو مرض الاضطرابات الهضمية).