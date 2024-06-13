شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح نفسية لاستمتاع طلاب الثانويةالعامة بعيد الأضحى والاستعداد للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

العيد وإمتحانات ثانوية عامة، يصادف عيد الأضحي المبارك في نفس وقت امتحانات الثانوية العامة، وهذا الأمر يزيد من شعور الطلاب وأسرهم بالقلق والضغط النفسي، ولكن يجب الاستمتاع بهذه الأجازة ببعض الحيل لاستقبال المذاكرة والامتحانات بشكل إيجابي وجيد.



ويقدم الدكتور محمد علي استشاري الطب النفسي بكلية طب القصر العيني، بعض الحيل النفسية الإيجابية التي يجب علي طلاب الثانوية العامة القيام بها وإستغلالها خلال قضاء أجازة عيد الأضحي المبارك، ومنها:

-تجنب السهر

ابتعد عن السهر لانة يزيد من الشعور بالتوتر والقلق في اليوم التالي، ويتسبب في حدوث حالة من تشتت الذهن فيؤثر على الذاكرة والتركيز، ويزيد من التعرض للنسيان.

-أخذ قسط كافي من النوم

يحتاج الإنسان يومياً إلى الراحة لاستقبال اليوم التالي، ولذا ينصح بالنوم من7 الى 8 ساعات يوميا حتي يتم تنشيط الجسد والعقل، والحد من التوتر والضغط النفسي.

-نظام غذائي صحي

وضع خطة لنظام غذائى صحي يعد من الحيل الجيدة خلال الاحتفال بعيد الأضحي، وذلك يرجع إلي أن الطعام الذي يحتوي على مواد حافظة ودهون عالية يؤثر علي التركيز والذاكرة.

-لا تسرف في الكافيين

لا تكثر من تناول المشروبات الغنية بالكافيين، كالقهوة والشاي والنسكافية، لأنها تؤثر علي الذاكرة والتذكر، وتعرضك للقلق والتوتر.

-المشي سر العقل

بشكل عام ممارسة الرياضة يوميا تعد من الحيل الجيدة التي ثبتت ان العقل والجسد كل منهما يؤثر على الآخر يزداد الجسم نشاطاً ويقلل التفكير السلبي ويخرج الطاقة السلبية فيساعد على الحفظ والتركيز، ولذا علي طلاب الثانوية العامة ممارسة المشي في الهواء الطلق 15 دقيقة.

-حدد وقت للمذاكرة بعد أول يوم العيد

استمتع بأول أيام عيد الأضحي مع الأهل والأقارب، ثم في أيام العيد التالية تحديد مواعيد المذاكرة.

