شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك فور الإقلاع عن التدخين؟.. اتخذ القرار واستمتع بصحة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

يزيد التدخين من خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية المرتبطة بالفم والسرطان ومشاكل الجهاز التنفسي، ولذا ماذا يحدث لجسمك عند الإقلاع عن التدخين والتخلص من هذه العادة السيئة؟.



يقدم التقرير المنشور عبر موقع healthshots، أبرز الفوائد الصحية للإقلاع عن التدخين، ومنها:

- يحسن الصحة العامة

التدخين يضيق الأوعية الدموية ويزيد من فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وبالتالي، فإن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يمنع هذه المشاكل.

- يقلل من خطر تلف الرئة

يؤدي التدخين إلى إتلاف الرئتين مما يؤدي إلى حالات مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن وانتفاخ الرئة، والتهاب الشعب الهوائية ، ويقلل الإقلاع عن التدخين من خطر الإصابة بهذه الأمراض ويمكن أن يؤدي إلى تحسينات كبيرة في وظائف الرئة بمرور الوقت.

- يمنع السرطان

بصرف النظر عن سرطان الرئة ، يرتبط التدخين بعدة أنواع أخرى من السرطان، بما في ذلك سرطان الفم والحنجرة والمريء والمثانة والكلى والبنكرياس، فالإقلاع عن التدخين يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بهذه السرطانات، وفقا لدراسة نشرتها مجلة الجمعية الأمريكية للسرطان.

- مفيد للحوامل

كشفت دراسة نشرها مكتب التدخين والصحة، أن التدخين قد يؤخر فرص الحمل وقد يؤدي إلى مشاكل في الخصوبة، فيمكن أن يسبب التدخين أثناء الحمل مشاكل خطيرة، بما في ذلك ولادة طفل مبكرًا ، أو وجود عيب خلقي، أو الوفاة بسبب متلازمة موت الرضع المفاجئ.

- يعزز المناعة

التدخين يضعف جهاز المناعة، مما يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالعدوى ، فيؤدي الإقلاع عن التدخين إلى استعادة وظيفة المناعة، مما يساعد الجسم على مقاومة الأمراض بشكل أكثر فعالية.

وأشار التقرير، إلي وجود بعض الأطعمة البديلة للنيكتوين وتساعدك خلال إتخاذ قرارك بالإقلاع عن التدخين.