شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى لمرضى الفصام.. ظهور أدوية جديدة طويلة المفعول تؤخذ من 3 إلى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نهلة السيد، أستاذ ورئيس مركز أحمد عكاشة للطب النفسي بـ جامعة عين شمس ، إن هناك أدوية حديثة لمرضى الفصام تعطى للمريض كل 3 إلى 6 أشهر بأقل مضاعفات ممكنة، وتحسن حياة المريض مما يساعده على الانتظام فى تناول الدواء لفترات طويلة حتى يعود لحالته الطبيعية.

وقالت، إنه تم مناقشة الأدوية الحديثة فى علاج مرض الفصام والاكتئاب والتى تساعد على تحسن الأعراض مثل الضلالات والهلاوس والأهم أن يعود المريض لممارسة حياته الطبيعية فى الدراسة والعمل والعلاقات الاجتماعية بدون حدوث مضاعفات من الأدوية تؤثر على التركيز والذاكرة وزيادة الوزن،

وأشارت إلى أن معدل انتشار حالات الاكتئاب تزداد فى المراهقين وصغار السن نتيجة تعاطى المخدرات مما يزيد من خطر الانتحار.

ويوصى المؤتمر بالتوعية بـ أعراض الاكتئاب الخطيرة، ومتابعة المراهقين فى هذا السن لمنع خطر الانتحار، موضحة إن المراهقين يستطيعوا التعبير عن مشاعرهم واختيار مجالات الدراسة المناسبة لشخصيتهم وتوفير فرص لمعرفة مواهبهم الرياضية من خلال ممارسة الرياضة والاهتمام بالعلاقات الاجتماعية داخل الأسرة ومع الأصدقاء مما يقلل من العزلة والأفكار التى لا تتلائم مع ثقافتنا الدينية والاجتماعية، و يأتى دور الأخصائى النفسي فى حالة وجود مشاكل طبية مثل القلق والتوتر وعدم النوم والخلافات الأسرية وتدهور المستوى الدراسى.