شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش كافيين.. 6 خطوات لازم تعرفها لو مضطر تخرج فى الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

عادت موجة الحر للظهور مرة أخرى، لذلك من المهم اتباع كافة الإجراءات الوقائية خاصة عند النزول من المنزل من أجل الحماية من الأمراض المرتبطة بالحرارة مثل ضربة الشمس والإجهاد الحرارى، ويقدم موقع "تايمز أوف انديا" مجموعة من النصائح للوقاية من تأثير الموجة الحارة.

يمكن أن تؤدي موجات الحر إلى مشاكل صحية خطيرة مثل الإجهاد الحراري وضربة الشمس والجفاف، لذلك فإن إعداد نفسك بشكل مناسب قبل الخروج يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، وفيما يلي.. 6 نصائح أساسية يجب اتباعها قبل الخروج من المنزل، للبقاء آمنًا أثناء موجة الحر:

- ابدأ يومك بوجبة إفطار مغذية

إن مغادرة المنزل بمعدة فارغة أثناء موجة الحر تعتبر كارثة، حيث يحتاج جسمك إلى الوقود ليعمل بشكل صحيح، خاصة تحت ضغط درجات الحرارة القصوى، لذلك فإن تناول وجبة إفطار متوازنة يمكن أن يوفر الطاقة والمواد المغذية اللازمة لمساعدتك على التعامل مع الحرارة، ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة Nutrition Reviews، فإن تناول وجبة متكاملة في الصباح يعزز الوظيفة الإدراكية والأداء البدني، وهو أمر بالغ الأهمية خلال الظروف الحارة.

لذلك قم بتضمين الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الفواكه والخضراوات، وادمجها مع البروتين والحبوب الكاملة للحفاظ على مستويات الطاقة لديك مستقرة طوال اليوم.

- حافظ على رطوبتك

الترطيب مهم خاصة خلال ارتفاع درجات الحرارة، حيث يفقد جسمك السوائل من خلال العرق، وتجديد هذه السوائل أمر بالغ الأهمية لتجنب الجفاف، لذلك من المهم حمل زجاجة مياه معك خارج المنزل وتناولها بانتظام، حتى لو لم تشعر بالعطش.

- ارتدِ ملابس خفيفة الوزن فاتحة الألوان

يمكن أن يؤدي اختيار الملابس المناسبة إلى إحداث فرق كبير في كيفية تعامل جسمك مع الحرارة، حيث إن الأقمشة خفيفة الوزن وفاتحة الألوان هي أفضل الخيارات للبقاء هادئًا، حيث تعكس الألوان الفاتحة قدرًا أكبر من ضوء الشمس وبالتالي تمتص حرارة أقل، بينما تسمح الملابس خفيفة الوزن خاصة المصنوعة من القطن والكتان، لبشرتك بالتنفس وتساعد على تبخر العرق بسهولة أكبر.

- استخدمِ كمية كافية من واقي الشمس

واقي الشمس هو أفضل صديق لبشرتك عند الخروج في الشمس للوقاية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بشكل خاص أثناء موجة الحر، حيث تزيد في الموجة الحارة مخاطر حروق وتلف الجلد على المدى الطويل، لذلك من المهم وضع كمية كافية من واقى الشمس للوقاية من الآثار الضارة لأشعة الشمس.

- تجنب الكافيين قدر الإمكان

من الأفضل تجنب هذه المشروبات التي تحتوى على الكافيين أثناء الموجة الحارة، الكافيين يمكن أن يزيد من كمية البول، مما يؤدي إلى الجفاف، كما أنه يرفع درجة حرارة الجسم أيضًا، لذلك التزم بشرب الماء أو شاي الأعشاب أو المشروبات التي تجدد الإلكتروليتات دون أن تسبب الجفاف لك.

- تجنب الخروج في الذروة

حاول جدولة الأنشطة الخارجية في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء عندما تكون درجات الحرارة منخفضة، وتجنب قدر الإمكان الخروج في وقت الذروة خاصة توقيت بعد الظهيرة، لذا فمن الأفضل البقاء في المنزل أو الالتزام بأماكن الظل خلال هذه الساعات.