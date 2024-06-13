شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ أثناء الطهى يفقد الطعام عناصره غذائية والان مع تفاصيل الخبر

الطهي بغطاء الحلة مفتوح يتسبب في فقدان الطعام العناصر الغذائية المتوفرة به، ولذا يجب التعرف على الطريقة الصحية للطهى وفقا لما نشره موقع hindustantimes.



أشاد المجلس الهندي للأبحاث الطبية (ICMR) أن القيام بـ طهي الطعام بغطاء مفتوح دون غلق الوعاء " الحلة أو الطاسة" عند الطهي تعرضك لفقدان القيمة الغذائية للطعام، فوفقًا لهيئة الأبحاث الطبية، فإن الطهي بالغطاء المغلق لا يوفر وقتك فقط، بل يمكن أن يساعد أيضًا في الاحتفاظ بالعناصر الغذائية بشكل أفضل، فيستغرق الطهي بغطاء مفتوح وقتًا أطول ويؤدي أيضًا إلى تسريع فقدان العناصر الغذائية بسبب تعرضه للهواء.

لماذا يعد طهي الطعام بشكل صحيح أمرًا مهمًا؟

طريقة الطهي مهمة لتحسين هضم الطعام ، وتحسين طعمها ومظهرها وملمسها. كما أنه يساعد في جعل بعض العناصر الغذائية متاحة أكثر للجسم، كما أن الطهي يقتل الميكروبات ويقلل من خطر تلوث الطعام.

طرق الطبخ الصحي

فيمكنك الطهي بحلة الضغط أو الطبخ بالبخار بدلا من القلي لأنه قد تؤدي إلى تقليل فقدان العناصر الغذائية،و تقول الإرشادات إن الطهي بالبخار هو أفضل طريقة للطهي لزيادة مستوى مضادات الأكسدة والبوليفينول في الخضراوات.

كما أن الغليان أو الطبخ بالضغط هو أفضل وسيلة لتحسين الجودة الغذائية للبقول حيث يتم تدمير العوامل المضادة للتغذية أثناء الغليان والطهي بالضغط.

