شكرا لقرائتكم خبر عن تصيب بعض الطلاب أثناء الامتحانات.. تعرف على متلازمة الاحتراق النفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الدكتورة عفاف حامد، أستاذ الطب النفسي بطب عين شمس، بعض النصائح الهامة لأولياء الأمور أثناء تأدية أبنائهم امتحانات الثانوية العامة، وعدم تأنيبهم لأن الأهل يعتقدون أن الحياة مذاكرة فقط، ويصاب الطالب فى النهاية مع الإجهاد المستمر ما يطلق عليه متلازمة الاحتراق النفسي والتى يفقد فيها الطالب القدرة على أداء أى مهام ويصاب بالتوتر والقلق.

وأضافت أن الاحتراق النفسي هى المرحلة التى لا يستطيع من الطالب خلالها أن يفعل أى شىء، ولذلك ننصح الأهل بعدم ممارسة الضغط على أبنائهم وان يأخذوا فترات من الراحة بين المذاكرة وأثناء الامتحانات.

وقالت خلال مؤتمر مركز أحمد عكاشة للطب النفسي المنعقد حاليا بالقاهرة، إنه تم مناقشة الأمراض النفسية التى تصيب المرأة من أوروبا والهند ومصر، وكيف يمكن اكتشافها مبكرا، موضحة أن أهم الأمراض التى تصيب المرأة هى الاكتئاب نتيجة الهرمونات، حيث تلعب دورا مهما فى الإصابة بالاكتئاب، وذلك أثناء فترة ما قبل الدورة الشهرية، وما قبل الحمل، وأثناء الرضاعة ومع سن اليأس.

وأوضحت، أن المؤتمر تناول موضوعات عن الإدمان، موضحة أن هناك خدمات تقدم لـ مرضى الإدمان وعلاج المرضى من خلال الخط الساخن والذى يتبع رئاسة الوزراء مباشرة، مضيفة أنه يجب اكتشاف وتوفير علاجات لمنع الانتكاسات.

وأشارت إلى أنه تم مناقشة الأمراض النفسية فى الأطفال والمراهقين مثل مرض فرط الحركة وتشتت الانتباه ومرض التوحد والتأخر الدراسى، وكيف يمكن عمل توعية فى المدارس وإعطاء العلاج والتأهيل، مشيرة إلى إنه يجب معرفة السبب قبل البدء فى علاج التأخر الدراسى، إذا كان السبب اكتئاب حيث إنه قد تكون نتيجة الظروف الاجتماعية.