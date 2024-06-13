شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية إعداد الرقاق فى العيد بطريقة صحية.. مرضى ممنوعون من تناوله والان مع تفاصيل الخبر

الرقاق من الأطعمة ذات المذاق الرائع التي يعشقها الكثيرون، فهو من الأطعمة المميزة على مائدة عيد الأضحي، ولها شعبية كثيرة، وحول ذلك أوضح الدكتور وليد عبد العالي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب سوهاج، أن الرقاق من الأطعمة المميزة في عيد الأضحي، ولكنه يحتوي علي نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، التي تتسبب في التعرض للعديد من المضاعفات الصحية لدي البعض.

فئات ممنوعة من تناول الرقاق

وقدم استشاري السمنة والنحافة، الفئات الممنوعة من تناول الرقاق خلال الاحتفال بعيد الأضحي، ومنها:

- مرضى السكر

يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، التي تتسبب في تعرض مريض السكر لارتفاع نسبته بالدم، ولذا يجب عليهم تجنب تناوله.

- مرضى ارتفاع نسبة الكوليسترول

بسبب الدهون التي يحتوي عليها الرقاق، من السمن والشوربة الدسمة، فهذه العوامل تزيد من فرص الإصابة بزيادة مستويات الكوليسترول، وهذا قد يكون سببا في التعرض لمضاعفات صحية بالقلب والأوعية الدموية.

- مرضى القولون

على مرضى القولون العصبي تجنب تناول الرقاق لأنه من الأطعمة التي تفقد الألياف الغذائية التي يحتاجها هؤلاء المرضى للحفاظ على صحتة الجهاز الهضمي لديهم، ولذا يزداد لديهم الإصابة والتعرض لعسر الهضم وانتفاخ البطن.

طريقة إعداد الرقائق بشكل صحي

أوضح الاستشارى أن الرقاق يصبح من الأغذية غير الصحية بسبب افتقادة للألياف، وكثرة الدسم به، ولذا يمكنك إعداده عن طريق تجنب وضع السمن في اللحم المفروم، وأيضا بين طبقاته، واستبدال ذلك بالشوربة منزوعة الدسم، ووضع الفلفل الألوان علي اللحم المفروم لإمداده ببعض العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، لافتا أنه يمكن لأصحاب الأمراض المذكورة تناول الرقاق بهذه الطريقة ولكن قطعمة واحدة فقط.

