شكرا لقرائتكم خبر عن عزز طاقتك بـ 5 طرق طبيعية لتجنب الشعور بالإرهاق فى الحر والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى استنزاف مستويات الطاقة لديك وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة مثل الإنهاك الحراري وضربة الشمس.

فالصيف مع ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يستنزف جسمك، خاصة مع الحرارة وزيادة النشاط البدني. وهناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكنك تنفيذها لرفع مستويات الطاقة لديك والبقاء حيويًا ونشطًا خلال فصل الصيف.

فيما يلي 5 طرق لتعزيز مستويات الطاقة لديك في الصيف حسب موقع onlymyhealth:1. الترطيب هو المفتاح

يمكن أن يؤدي الجفاف إلى التعب وانخفاض مستويات الطاقة، خاصة في الطقس الحار. تأكد من شرب الكثير من السوائل طوال اليوم، مع التركيز على الماء والمشروبات الغنية بالفوائد مثل ماء جوز الهند أو المشروبات الرياضية لتجديد المعادن المفقودة من خلال التعرق. اهدف إلى شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا، وزد كمية الماء إذا كنت تقضي وقتًا في الخارج أو تمارس نشاطًا بدنيًا.

2. تناول وجبات خفيفة غنية بالعناصر الغذائية

اختر الوجبات الخفيفة والمنعشة التي توفر طاقة مستدامة دون أن تثقل كاهلك، تناول الكثير من الفواكه والخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء والفيتامينات والمعادن الأساسية. قم بتضمين البروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج المشوي أو السمك والدهون الصحية من مصادر مثل الأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون للمساعدة في استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير طاقة دائمة. تجنب الأطعمة الثقيلة والغنية التي يمكن أن تؤدي إلى الخمول وعدم الراحة في الحرارة.

3. خذ فترات راحة وراحة منتظمة

استمع إلى إشارات جسدك وأعط الأولوية للراحة والاسترخاء، خاصة خلال الأوقات الأكثر حرارة في اليوم. حدد فترات راحة منتظمة في المناطق المظللة أو المكيفة للتبريد وإعادة شحن طاقتك، مارس تقنيات اليقظة الذهنية مثل التنفس العميق أو التأمل لتقليل التوتر وتعزيز الاسترخاء، يعد الحصول على قدر كافٍ من النوم كل ليلة أمرًا ضروريًا أيضًا لاستعادة مستويات الطاقة والحفاظ على الصحة العامة.

4. كن نشيطًا بحكمة

في حين أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمر ضروري للحفاظ على مستويات الطاقة والصحة العامة، فمن الضروري ضبط مستوى نشاطك وتوقيته لاستيعاب حرارة الصيف.

ممارسة الرياضة خلال الأوقات الأكثر برودة من اليوم، مثل الصباح الباكر أو أواخر المساء، لتجنب درجات الحرارة القصوى. اختر الأنشطة الداخلية مثل السباحة أو اليوجا أو ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة إذا لم تكن ممارسة الرياضة في الهواء الطلق ممكنة، استمع إلى جسدك وضبط وتيرة نفسك، وخذ فترات راحة حسب الحاجة لتجنب ارتفاع درجة الحرارة والإرهاق.

5: احمي نفسك من الشمس

يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى استنزاف مستويات الطاقة لديك وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة مثل الإنهاك الحراري وضربة الشمس. ارتدي ملابس خفيفة الوزن تسمح بمرور الهواء وتغطي بشرتك، بالإضافة إلى قبعة واسعة الحواف ونظارات شمسية، لحماية نفسك من أشعة الشمس الضارة. استخدمي كريم الوقاية من الشمس ذى عامل حماية عالي (SPF) بانتظام، خاصة إذا كنت ستقضين فترات طويلة في الخارج.